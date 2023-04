Tragico investimento sulla ferrovia tra Chiaravalle e Jesi

Un uomo è stato investito dal treno in transito per Fabriano ed è morto sul colpo. Gli investigatori confermano che purtroppo è stato un gesto volontario

CHIARAVALLE – Investimento mortale oggi verso le 12,35 sulla linea ferroviaria Ancona-Roma, nel tratto tra Chiaravalle e Jesi, in prossimità del parco Primo Maggio. Un uomo è stato travolto dal treno “Minuetto” in transito per Fabriano. L’impatto è stato devastante, l’uomo è morto sul colpo. La circolazione ferroviaria è stata interrotta, in attesa degli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Jesi che ha provveduto all’evacuazione del treno e ha consentito ai passeggeri e al personale a bordo di uscire, passando dalla massicciata della ferrovia.

Intanto è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Falconara e Jesi. Trenitalia informa che i treni regionali subiranno ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Sul posto il Commissariato di Jesi e la Polfer di Falconara. Si tratterebbe purtroppo di un gesto volontario.