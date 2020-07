Tragico infortunio a Poggio San Marcello, si ribalta un trattore: muore un agricoltore

L'incidente si è verificato in via Giuncare, nelle campagne di Poggio San Marcello poco prima delle 21. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri

POGGIO SAN MARCELLO- Tragico infortunio in un podere agricolo in via Giuncare, nelle campagne di Poggio San Marcello. Nel ribaltamento di un trattore, l’uomo che si trovava alla guida è stato sbalzato a terra ed è rimasto schiacciato.

L’incidente è avvenuto questa sera poco prima delle 21. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza, i vigili del fuoco e i Carabinieri.

Purtroppo ogni tentativo di soccorso per l’agricoltore si è rivelato inutile. I vigili del fuoco hanno liberato l’uomo dal trattore, ma purtroppo i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. L’agricoltore è morto sul colpo per i gravissimi politraumi riportati nello schiacciamento del trattore.

(notizia in aggiornamento)