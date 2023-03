Jesi, incidente con la bici elettrica: 44enne trovato senza vita in via San Marcello

L'uomo avrebbe perso il controllo della bicicletta: per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il medico del 118 ha potuto solo constatare il decesso

JESI – Una tragedia si è consumata oggi pomeriggio verso le 18,15 in via San Marcello, all’altezza del civico 80. Un uomo di 44 anni, residente in zona, è stato trovato riverso e privo di vita dentro un canale di scolo. La sua bici elettrica, ad alcuni metri di distanza.

Sembra che l’uomo stesse pedalando con direzione San Marcello-Jesi, quando improvvisamente all’uscita di una curva in discesa ha perso il controllo andando a urtare un delineatore di margine stradale che nell’impatto è stato divelto e scaraventato a diversi metri di distanza. L’uomo è finito dentro al canale di scolo e lì lo hanno rinvenuto, ormai privo di vita, i soccorritori allertati da qualche automobilista di passaggio.

Sul posto l’automedica del 118, la Croce verde, i Vigili del fuoco e la Polizia locale con due pattuglie che dopo aver condotto i rilievi di legge, ha avviato le indagini del caso. Non è chiaro se l’uomo sia stato colto da malore e abbia perso il controllo della bici o se sia stato urtato (o sfiorato) da un mezzo in transito, essendo la carreggiata molto stretta. Gli accertamenti sulla salma potrebbero dare risposte a questa tragedia.