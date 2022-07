Tragedia in città: dipendente 56enne precipita dal terzo piano dell’Esagono

JESI – Allarme questa mattina 20 luglio poco prima delle 8 in città. Un dramma analogo a quello che ha sconvolto la comunità la settimana scorsa in piazza Federico II quando l’imprenditrice Loretta Liera si è lasciata cadere nel vuoto dalla finestra della sua abitazione.

Questa mattina teatro dell’ennesima tragedia di questo difficile periodo, è stata la sede centrale di Intesa San Paolo presso l’Esagono di via don Battistoni. Un dipendente di 56 anni, sposato e padre di un figlio, in un attimo di disperazione si è lasciato cadere dalla finestra del suo ufficio al terzo piano. Inutili purtroppo tutti i tentativi di soccorso praticati dai sanitari del 118 e della Croce verde di Jesi. Per il poveretto non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per accertare la dinamica della tragedia – purtroppo riconducibile a un gesto volontario – è intervenuta una volante del Commissariato. Sotto choc familiari e colleghi.