Tragedia a Scorcelletti, giovane padre trovato morto in casa

CASTELBELLINO – Tragedia nella frazione di Scorcelletti. Alessandro Brazzini è stato trovato morto in casa. Aveva 40 anni. Lascia la moglie e due figli. A fare la terribile scoperta, il padre Enrico, conosciuto in città per i suoi trascorsi politici e l’attivismo nelle associazioni locali.

Era solo in casa in quel momento e stava lavorando al computer. Allarmato dalle mancate risposte, il papà si è precipitato nell’abitazione del figlio, riuscendo ad entrare. Ha provato a chiamare i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Alessandro Brazzini era un ragazzo speciale, benvoluto da tutti, sempre disponibile, amante del calcio. In tanti lo conoscono per i suoi trascorsi da portiere in svariate squadre della città. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

«I soci del circolo di cultura politica Sandro Pertini – si legge in una nota – partecipano commossi al grande dolore che ha colpito il presidente Enrico Brazzini per la improvvisa e drammatica scomparsa del figlio Alessandro. Si stringono affettuosamente a lui, alla signora Giuliana e, in particolare, ai piccoli Lorenzo e Aurora ai quali Alessandro era legato da un affetto straordinario».