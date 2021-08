Jesi, tornano le fiere di San Settimio rimodulate causa Covid e cantieri

La tradizionale tre-giorni di settembre è confermata. Alcune aree del centro non potranno essere utilizzate per via dei lavori. Ridotti i banchi

JESI – Dopo un anno di assenza, tornano le fiere di San Settimio. Salvo inasprimento delle misure di prevenzione anti-covid, la tradizionale tre giorni di settembre è pronta a riprendersi parte del centro storico e l’area a ridosso della cinta muraria nel quartiere di Porta Valle.

L’amministrazione ha pertanto stabilito che le fiere di San Settimio edizione 2021, «a causa dei lavori pubblici di Corso Matteotti/Piazza della Repubblica ed al fine del rispetto della disciplina in materia di contenimento della diffusione dell’epidemia, saranno organizzate con una riduzione del numero degli operatori che non potrà essere superiore a 460. La partecipazione sarà riservata ai titolari di autorizzazione/concessione per commercio su aree pubbliche mentre sarà sospesa la partecipazione degli operatori delle manifestazioni fieristiche e delle Associazioni di volontariato».

Queste le vie e piazze in cui si svolgerà la Fiera di San Settimio:

– Zona alta: Piazza Federico II, Piazza Colocci, Piazza Ghislieri, Piazza Spontini, Piazza Indipendenza, Piazza della Repubblica, tratto di Corso Matteotti;

– Zona bassa: Costa Mezzalancia, Piazza Baccio Pontelli, Via Mazzini, Piazzale Mezzogiorno, Via Rosselli, Via Imbriani, Via del Torrione, Piazzale Partigiani Via Granita, Piazzale S. Savino, Via Cascamificio, via San Marino, via Lucagnolo, Campo Boario, via XXIV Maggio, Costa del Montirozzo, via Setificio;

Escluse, quindi, Corso Matteotti (eccetto tratto iniziale partendo da Piazza della Repubblica), «poiché trattasi di via interessata dai lavori pubblici», Piazza della Repubblica, utilizzabile solo parzialmente «a causa della collocazione della fontana dei Leoni e per motivi igienico sanitari che impongono l’adozione delle misure previste dalle linee guida approvate con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 in materia di sagre e fiere», via Mazzini, via del Torrione e via Cascamificio (da un solo lato).

I posteggi degli operatori del mercatino artigianale titolari di concessione (ridotti di numero nel corso degli anni), per motivi di pubblico interesse legati al reperimento degli spazi necessari per le fiere, verranno trasferiti da Piazza Federico II di maggiore dimensione a Piazza Colocci. La manifestazione sarà gestita in economia dal Comune.

Appuntamento dal 23 al 25 settembre 2021. Ancora in fase di definizione le modalità della tombola del 22 settembre.