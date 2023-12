Torna il Capodanno in piazza del Comune a Fabriano: musica, brindisi e contest fotografico

FABRIANO – Torna dopo il grande successo dello scorso anno, che ha toccato circa 3.000 presenze, il Capodanno in piazza del Comune a Fabriano, organizzato dall’Associazione Gold Eventi, a partire dalle 22. «Nell’edizione dello scorso anno – dichiara il presidente Luciano Robuffo – abbiamo potuto constatare come il Capodanno in Piazza sia fortemente apprezzato non solo dalla platea dei ragazzi più giovani, da famiglie con bambini, da adulti, ma anche da persone più avanti negli anni che sono tornate a ripopolare il centro storico cittadino ed il luogo di socializzazione più importante quale la nostra meravigliosa Piazza». L’Associazione Gold Eventi seguirà pertanto la logistica dell’evento Countdown To 2024 per garantirne lo svolgimento in sicurezza. Quest’anno l’evento sarà in collaborazione con la discoteca fabrianese Bohemia Music che predisporrà, sotto il Loggiato dell’ex Bar Ideale, un Bohemia Point dove tutti coloro che desidereranno raggiungere la discoteca, al termine della serata in piazza, potranno ritirare un pass per usufruire gratuitamente del servizio navetta, andata e ritorno. Per i giovani o per i cittadini che vorranno fermarsi in Piazza anche quest’anno sarà presente il truck Pirelli by Ideal Gomme Eventi che curerà la somministrazione di food take away accompagnato da cocktail ed una selezione di birre del birrificio I Beer. Presso il truck sarà possibile ricevere gratuitamente, per il brindisi di Mezzanotte, un calice di brut offerto dall’azienda Rocca dei Forti e dolci natalizi della tradizione messi a disposizione dal Market Plus Coal Fabriano di Casagrande.

La serata

Grande novità di quest’anno, proposta dall’Associazione Gold Eventi, è di arricchire la platea degli artisti che si esibiranno sul palco con un ospite selezionato tra i dj più seguiti dai ragazzi a livello nazionale che alzerà sicuramente il target musicale della serata ovvero Rudeejay. Rudeejay è un dj, producer e conduttore radiofonico italiano. Ha collaborato con Tiesto, è supportato da grandi artisti del calibro di Martin Garrix, The Chainsmokers, Hardwell, Diplo e Nervo. Il suo curriculum parla chiaro, ha raggiunto migliaia di piste da ballo in Europa, Asia e Stati Uniti ed ovviamente in Italia diventando uno dei dj italiani più apprezzati. Vede la musica e il deejaying come un mezzo per stare bene, per scoprire cose, sorprese ed emozioni, attenzione per i dettagli, concentrandosi sull’ empatia con le piste da ballo e le menti danzanti allo stesso tempo. Il programma prevede: dalle 22.00 alle 23.00 dj set a cura dei giovani dj fabrianesi Manuel Marà e W8&Phase; dalle 23.00 alle 01.00 dj set a cura di Dj Pato (Edoardo Patassi, direttore artistico dell’emittente Radio Gold, media partener dell’evento) dalle 01.00 till end Guest Dj Rudeejay. Voce della serata Alessandro Vignoli.

L’Associazione Gold Eventi invita tutti a partecipare al contest sul profilo Instagram @goldeventifabriano. «Questo evento – conclude il presidente Luciano Robuffo – è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Fabriano, alla Diocesi di Fabriano-Matelica, alla Fondazione Carifac e all’Avis Fabriano. Un grande ringraziamento va a tutte le attività commerciali, le aziende e gli enti del territorio che, con generosità ed entusiasmo, hanno sostenuto il progetto. Vi aspettiamo il 31 dicembre in Piazza del Comune per festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno».