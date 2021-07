Jesi, rifinanziati i tirocini sociali dell’Asp: 20% di assunzioni dopo il primo ciclo

Sono stati 148 i progetti attivati in 68 aziende del territorio, sfociati in 29 contratti di lavoro presso 15 ditte. Dopo i 322mila euro del Por Fse 9.1, in arrivo risorse per altri 183mila e ulteriori 87 inserimenti

-