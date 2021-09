Tiro a segno Jesi, i gemelli Quarta e non solo fanno centro agli Italiani di Milano

Cinque ori e undici medaglie complessive: due titoli per Loris Quarta, altri due a squadre conquistati insieme a fratello e sorella Michael e Kristel. Campione d'Italia anche Luca Sbarbati

JESI – Cinque primi posti e undici medaglie complessive: è lo splendido bilancio della partecipazione degli atleti del Tiro a Segno di Jesi ai Campionati Italiani giovanili per Allievi (12-13 anni) e Juniores (16-20 anni) di Milano. Sugli scudi, ancora una volta, i gemelli Quarta ma non solo nel felice esito della spedizione in Lombardia.

Due i titoli italiani individuali conquistati da Loris Quarta: nella pistola a dieci metri e nella pistola sportiva a dieci metri Allievi. Altri due titoli tricolori sono arrivati da una squadra tutta “made in Quarta”: i gemelli filottranesi Loris, Michael e Kristel hanno dominato anche qui sia nella pistola sia nella pistola sportiva a dieci metri. Un bottino familiare rimpolpato dal bronzo individuale di Michael nella pistola sportiva.

Sul primo gradino del podio Loris Quarta

A segno, è proprio il caso di dirlo, è poi andato lo jesino Luca Sbarbati, primo nella carabina a dieci metri Juniores. Lo stesso Sbarbati ha ottenuto l’argento nella carabina tre posizioni a 50 metri e, in squadra con il fermano Alessandro Iena e lo jesino Alessio Pigliapoco, ha conquistato il terzo posto a squadre nella stessa disciplina.

Doppia medaglia anche per la jesina Sofia Fiordelmondo, argento Juniores sia nella pistola a dieci metri sia nella pistola automatica dove, ancora per il Tiro a Segno di Jesi, Alexia Maria Tibulca ha fatto suo il bronzo.

Un quadro esaltante per i tiratori seguiti dagli allenatori Renzo Gagliardini per la pistola e Maurizio Ballirano, tecnico anche della Nazionale, per la carabina.