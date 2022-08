Jesi, tigli di viale Trieste ancora all’attenzione: potatura per due e divieto di transito

Dopo l'abbattimento dei quattro giudicati a rischio più immediato di caduta, la settimana si lavorerà su altri due esemplari, nel tratto fra le intersezioni con via XXIV Maggio e via Acqua

JESI – Ancora i tigli dell’alberatura di viale Trieste all’attenzione: martedì prossimo 16 agosto infatti si procederà ad un intervento di potatura di due degli esemplari, che richiederà modifiche straordinarie della circolazione nel tratto del viale della stazione compreso fra le intersezioni con via XXIV Maggio da una parte e via Giacomo Acqua dall’altra.

La settimana scorsa il discusso abbattimento dei 4, fra i dodici tigli originariamente candidati lo scorso febbraio alla eliminazione, giudicati a rischio più immediato di caduta. In particolare, prove strumentali e tomografia dello scorso maggio avevano valutato una propensione al cedimento estrema per i 4 alberi abbattuti la passata settimana e elevata per gli altri 2. Anche per le altri sei piante era stato consigliato l’abbattimento, nonostante propensioni a cedere moderata o bassa. Ma il rapporto fra costi necessari a mantenerli e benefici, fa parlare gli esperti di «accanimento terapeutico».

In ogni caso martedì prossimo su due esemplari di tiglio superstiti si procederà alla potatura. Dalle 7,45 alle 11 nel tratto di Viale Trieste interessato sarà istituito il divieto di transito, eccetto i veicoli della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso.

Di conseguenza i veicoli provenienti da via Acqua, con direzione di marcia da Ancona a Roma, in corrispondenza dell’incrocio con viale Trieste potranno utilizzare prima e seconda uscita della rotatoria; i veicoli provenienti da via Rosselli, con direzione di marcia da Ancona a Roma, in corrispondenza dell’incrocio con Viale Trieste potranno utilizzare prima, seconda e quarta uscita; i veicoli provenienti da via XXIV Maggio, in corrispondenza dell’incrocio con Viale Trieste potranno utilizzare la seconda, terza e quarta uscita della rotatoria.

All’altezza dei civici 14- 16 e 11-13, istituito il divieto di sosta con rimozione.