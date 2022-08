JESI – 6mila euro a bilancio nel biennio 2022-23, per controlli e manutenzione ordinaria e straordinaria degli otto tigli di viale Trieste “risparmiati” dall’abbattimento di inizio agosto e sub judice in attesa di ulteriori indicazioni dal censimento in atto sulle alberature cittadine, in particolare quelle dei viali. Sospesi dunque, al momento, sia l’abbattimento degli ulteriori otto tigli sia la ripiantumazione che era stata prevista al momento di decretare il taglio per i dodici iniziali.

Lo ha stabilito un atto di indirizzo della giunta Fiordelmondo che, si legge, prevede anche di avviare un «percorso finalizzato a verificare l’interesse da parte di cittadini all’attivazione di patti di collaborazione». Per una «collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei viali e delle aree verdi in generale».

Spiega la Giunta: «Il censimento delle alberature presenti sul territorio comunale è in fase di svolgimento nell’ambito dell’appalto di manutenzione ordinaria del verde pubblico (affidato l’anno scorso dalla precedente amministrazione, nda). Una volta completato sarà possibile avere una ricognizione della qualità e dello stato delle alberature in gestione al Comune a partire dalla quale valutare l’opportunità di predisporre un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria annuale e di medio-lungo termine. È stata data priorità al censimento dei viali, che presumibilmente sarà completato entro fine 2022, e sarà possibile avviare la pianificazione dagli stessi».

Si stabilisce di «avviare l’incarico per la predisposizione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature con particolare riferimento a quelle dei viali. Nelle more della definizione del piano, ridefinire programmazione e tipologia degli interventi ad oggi non eseguiti su 8 alberature di Viale Trieste. In particolare dovrà essere sospeso l’abbattimento, attuando i controlli e le potature straordinarie alternative all’abbattimento con le modalità e periodicità indicate nella relazione dell’analisi strumentale».