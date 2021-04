The Supporter Aurora, stop a Vicenza

Nulla di fatto, nessuna impresa per la The Supporter Aurora Basket Jesi: a Vicenza, opposta nell’anticipo di sabato alla Tramarossa, il quintetto di coach Marcello Ghizzinardi resta attaccato fino a metà gara alla capolista (in attesa dei recuperi) del girone C di Serie B, poi però cede nella seconda metà di gara, 69-58.

Per gli arancioblù è il secondo stop di fila, dopo quello nell’infrasettimanale di mercoledì scorso subito nel derby ad opera della Goldengas Senigallia. A Vicenza, Quarisa e soci incrociavano la squadra del momento, reduce da sei vittorie consecutive. Per i primi 20’ la prova orgogliosa della The Supporter ha tenuto botta: 37-36 il risultato all’intervallo lungo.

Dal terzo quarto però i padroni di casa hanno preso un leggero abbrivio che li ha condotti a tenere la testa avanti per gran parte degli ultimi due periodi, fino al finale.

Nelle file dell’Aurora, da segnalare i 22 punti di Giacchè (17 nei primi 20’) e i 12 di Quarisa. Nel Vicenza, Hidalgo ha chiuso con 17. Strada playoff tutta in salita per la The Supporter, che nel prossimo turno riceve a Jesi domenica 2 maggio Monfalcone.