The Supporter Aurora Jesi, stop a Cividale

All'esordio nella seconda fase di campionato gli arancioblù si fermano in Friuli, 65-60. Sotto di 13 a metà gara, l'Aurora risale fino a sfiorare l'aggancio ma perde lo sprint

Parte con uno stop esterno la The Supporter Aurora Basket Jesi nella seconda fase del campionato di Serie B. A Cividale, in casa della Ueb Gesteco, gli arancioblù cedono il passo 65-60.

Dopo un avvio equilibrato, Jesi perde contatto nel corso del secondo quarto e arriva alla pausa lunga sotto di 13 punti, 34-21. La formazione di coach Marcello Ghizzinardi non si perde d’animo e risale nella seconda metà di partita, fino a sfiorare l’aggancio: a poco più di 3’ dalla sirena la The Supporter è sotto di 2 punti, 58-56. A quel punto però è Cividale, che nel gironcino C1 aveva chiuso in testa con 20 punti, a riallungare verso il successo.

A Jesi non bastano i 18 punti di Magrini e i 14 di Quarisa. Nelle file dei friulani 16 di Fattori e di 13 di Battistini.

Mercoledì prossimo 24 marzo l’Aurora torna in casa, contro Mestre allenata dall’ex Piero Coen.