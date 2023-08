The Magic Castle Gradara: dieci anni di emozioni e fantasia

GRADARA – Si è conclusa ieri, mercoledì 9 agosto, la decima edizione del “The Magic Castle Gradara”, appuntamento di divertimento, colori e fantasia organizzato dalla Pro loco Gradara in collaborazione con il Comune, per la direzione artistica di Marcello Franca. E la decima edizione si è chiusa con un autentico successo di pubblico e un pieno di spettacoli, artisti, performer che ha lasciato a bocca aperta non solo i bambini, ma anche gli adulti. Ricchissimo infatti il programma che Marcello Franca ha pianificato per questa edizione tutta speciale, sintesi di 10 anni di emozioni e di avventura: straordinari artisti internazionali, quattro magiche serate a Gradara che hanno visto partecipare decine di migliaia di visitatori di ogni età e provenienza. L’evento estivo più amato dalle famiglie ha fatto registrare il sold-out anche quest’anno, riempiendo il borgo marchigiano di allegria e meraviglia tra spettacolari allestimenti scenografici, musica dal vivo, danza e performance itineranti. Dal 6 al 9 agosto Gradara si è trasformata in una grande festa di emozioni, musiche e colori accogliendo diverse migliaia di visitatori a partire dal tardo pomeriggio con spettacoli, performance, danze e musiche itineranti che si sono susseguite fino alla mezzanotte con la spettacolare “esplosione” di coriandoli coloratissimi tra le urla entusiaste di grandi e piccini. «La decima edizione è stata davvero una grande festa – dice soddisfatto il direttore artistico di The Magic Castle Gradara, l’eclettico Marcello Franca – abbiamo ricevuto un fantastico abbraccio pieno di gioia e di affetto dal numerosissimo pubblico che durante le quattro serate ha riempito il borgo di stupore ed entusiasmo. Sin dal primo anno abbiamo proposto artisti straordinari provenienti da tutto il mondo in grado di affascinare i bimbi di tutte le età, ma anche tutti gli adulti che restano sempre un po’ bambini e che si lasciano incantare dalla magica atmosfera che solo questa manifestazione sa regalare».

Entusiasta anche il presidente della Pro loco di Gradara Tiziano Marchetti che approfitta per tracciare un bilancio: «in questi dieci anni abbiamo visto crescere insieme a noi decine di migliaia di bambini che oggi sono diventati dei giovani adulti, ma che restano ancora profondamente legati ed affezionati al nostro evento. La forza di The Magic Castle è anche quella di essere una manifestazione per tutti, dalle famiglie, alle coppie, ai turisti italiani e stranieri. E tutto questo non sarebbe stato possibile se non grazie alla preziosissima collaborazione di tutti i volontari che partecipano sin dalla prima edizione a renderlo un evento davvero magico per tutti». La forza di Gradara, non solo per questo evento speciale ma per ogni iniziativa, è la partecipazione: tutto il borgo viene coinvolto nelle storie, nelle manifestazioni, nelle feste e nelle rievocazioni. Dagli amanti maledetti Paolo e Francesca, ai combattimenti degli armati e le tradizioni medievali. C’è tanto da vedere e da vivere a Gradara, reso sempre più affascinante e coinvolgente dall’entusiasmo dei volontari, dei figuranti, dei gruppi storici, degli artisti e di chi si mette a disposizione per rendere speciale ogni appuntamento.

Ripercorrendo il programma di queste speciali giornate di Magic Castle, a Gradara sono approdati alcuni degli artisti che, negli anni, hanno fatto affezionare il pubblico a questa magica manifestazione, insieme a tante novità provenienti da tutto il mondo: la compagnia olandese Close-Act Theatre che ha accompagnato l’evento sin dalla prima edizione con i meravigliosi Saurus, giganteschi draghi preistorici; l’acrobata ucraino Sergey Timofeev diplomato all’Accademia di Varietà ed Arti circensi di Kiev. Dalla Francia i Moz Drums con The Lighted Drummers – un gruppo di batteristi scintillanti – e The Mirrors, personaggi coperti da centinaia di specchi. Dall’Egitto Emad Selim con la sua affascinante Danza Sufi ricca di piroette e colori. Dall’Argentina Verónica González con il Teatro dei Piedi e le sue storie poetiche. Dall’Austria il mago del body painting Johannes Stoetter con il suo Camaleonte Gigante. La compagnia eVolution Dance Theater con la sua fusione innovativa di danza, acrobazia e illusione. Gli straordinari danzatori di Negma Dance Group, finalisti di Italia’s Got Talent, che per la prima volta hanno portato a Gradara il loro Show in stile Musical di Bollywood, la danza del cinema indiano, emozionante e travolgente. E tanti altri fantastici artisti itineranti per le vie del borgo di Gradara che, ancora una volta, hanno reso questo evento indimenticabile. Dunque ora si pensa già al prossimo anno: la Pro Loco di Gradara, organizzatrice dell’evento, e il direttore artistico Marcello Franca danno appuntamento a tutti alla prossima estate con altre sorprese, nuovi amici ma lo stesso magico stupore.

