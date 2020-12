Termoforgia è più “green” con Sedap Ufficio

SAN PAOLO DI JESI – Svolta green per la Termoforgia, azienda della Vallesina con sede nella zona industriale di San Paolo di Jesi, leader nella lavorazione dei metalli ferrosi con processi produttivi che vanno dal taglio delle lamiere alla costruzione di carpenterie, per i settori edile, macchine agricole e movimentazione terra e costruzioni meccaniche per basamenti e stampi.



L’efficienza e la qualità del servizio sono alla base del successo di questa importante realtà industriale che, con quasi 50 anni di storia, guarda sempre al futuro. «Avevamo bisogno nei nostri uffici di avere stampanti e fotocopiatrici che consentissero di svolgere le attività con velocità – dice Veruska Anacleti che dirige l’azienda – e in Sedap Ufficio abbiamo trovato un partner prezioso che ha valutato la dotazione che avevamo e ci ha consigliato le soluzioni migliori che ci consentissero di razionalizzare i costi e migliorare la salubrità dell’aria negli uffici del centro direzionale».



La scelta è andata verso soluzioni green. «Sono rimasta sorpresa di quanto la tecnologia si sia evoluta in questo settore negli ultimi anni e lo staff di Sedap ci ha proposto soluzioni che assicurano zero emissioni di polveri sottili, riducono di molto lo smaltimento dei rifiuti speciali e ci hanno consentito un consistente risparmio anche di energia», ricorda Anacleti che da oltre un anno si avvale della consulenza di Sedap Ufficio.

La Termoforgia ha 40 dipendenti e l’attenzione al loro benessere, grazie a Sedap, ha segnato un ulteriore punto. «In azienda siamo una grande famiglia – conclude Veruska Anacleti – ed essere attenti alla salute dei dipendenti adottando soluzioni che garantiscano basse emissioni di CO2, significa guardare al benessere complessivo di tutti noi».