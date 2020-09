Tennistavolo, a Jesi l’Open Day della Clementina

JESI – In attesa della fine dei lavori presso la palestra dell’Istituto Comprensivo Federico II, la sezione tennistavolo della Polisportiva Clementina svolgerà il suo Open Day dalle 17 alle 20 di domani, domenica 20 settembre, presso la Palestra Carbonari a Jesi. Richiesta la prenotazione (Marco Berzano – Responsabile tecnico: 3348238493) per via dei protocolli di accesso alla palestra.

Le atlete della Clementina

Sebbene le incognite legate alla diffusione del COVID 19, alle misure adottate dalla Federazione (FITeT) e ai protocolli di accesso alle palestre scolastiche, la Polisportiva Clementina ASD riparte con importanti obiettivi per la stagione agonistica 2020/2021 e prosegue con le attività e le proposte educative della propria Scuola di Tennistavolo confermando la presenza del giovane tecnico/sparring Sergei Mokropolov, che ha svolto un ottimo lavoro nei mesi prima dello stop forzato dalla quarantena. Quest’anno verrà aiutato dalla giovanissima Sonja Ivanova, forte atleta russa di 19 anni che avrà anche l’opportunità di giocare in serie A2 nazionale. La scuola di tennistavolo ha iniziato il percorso di accreditamento della Federazione, potendo contare su di una organizzazione seria e strutturata, con 3 tecnici federali, un direttore tecnico, un preparatore atletico e importanti progetti attivi con le scuole del territorio.

Sebbene terminata in anticipo, la stagione 2019/2020 ha portato in casa della Clementina 5 titoli regionali su 8, nelle categorie femminili (Juniores, Allievi, Ragazzi e Giovanissimi) e in quelle maschili (Allievi) con Michele Giampaoletti, 13 anni e 4° categoria nazionale. La squadra di serie D1 termina seconda ed accede alla C2 regionale (Clementina-Andreoli) per la stazione in arrivo. A completamento, la Pol. Clementina avrà una squadra in D1 e due in D2, oltre alla serie B femminile Nazionale (Clementina-RoyRebel).

La scuola di tennistavolo ha visto i propri allenatori coinvolti nei progetti Racchette in Classe e Sport di Tutti, oltre ai progetti locali di promozione sportiva con le scuole di Jesi e l’ASP9.