Tennistavolo, la Clementina Jesi torna in pista

JESI – Ripartono le competizioni nazionali di Tennistavolo e le ragazze della Clementina-RoyRebel di Jesi sono pronte per il campionato Nazionale di Serie B della nuova stagione agonistica 2020/2021.

Domenica 24 gennaio la squadra femminile della Polisportiva Clementina ASD inizia il campionato di Serie B Nazionale, girone H, con le giovani atlete cresciute nella Scuola di Tennistavolo Jesino (Margherita Pierella, Rachele De Luca, Beatrice Berzano) e la senigalliese Maryuri Catozzi.

Dopo aver registrato 3 rinunce da parte delle squadre umbre di San Giustino e Valle Umbra e la squadra Alfieri di Romagna, la Clementina-RoyRebel affronterà il Norbello, forte squadra costruita per il salto in A2 con giocatrici di seconda e terza categoria nazionale, e la Campomaggiore Terni. Le gare verranno trasmesse sul canale Youtube della Polisportiva, non essendo ammesso il pubblico all’interno dell’impianto in via della Filatura, presso la palestra dell’Istituto Federico II.

Massima attenzione per rispettare le misure adottate dalla Federazione di Tennistavolo Nazionale (FITeT) e i protocolli di accesso alle palestre. Un grande lavoro da parte del CSI-Ancona, gestore dell’impianto e della Polisportiva Clementina ASD per ospitare una gara nazionale e ripartire con la serie B femminile Nazionale.

La Scuola di Tennistavolo di Jesi. riconosciuta dalla Federazione Nazionale, può contare su di una organizzazione strutturata, con 3 tecnici federali, un direttore tecnico, un preparatore atletico e importanti progetti attivi con le scuole del territorio. Nonostante le difficoltà di questo periodo, la Scuola ha proseguito gli allenamenti con gli atleti di interesse nazionale con il tecnico/sparring Sergei Mokropolov, coadiuvato dalla giovane Sofia Ivanova, forte atleta russa in forza al Muravera TT che milita in serie A2. La Polisportiva Clementina riprenderà le attività di avviamento allo sport e le proposte educative con gli istituti scolastici non appena saranno consentite dal CONI, in particolare i progetti Racchette in Classe e Sport di Tutti, oltre ai progetti locali con l’ASP9.