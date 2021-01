Tennistavolo, buon esordio per la Clementina Roy Rebel Jesi

JESI – Le ragazze della Clementina-RoyRebel di Jesi esordiscono con una vittoria e una sconfitta nel campionato Nazionale di Serie B femminile della nuova stagione agonistica 2020/2021. Si è disputato infatti il primo concentramento del campionato di Serie B Nazionale, girone H, con le giovani atlete cresciute nella Scuola di Tennistavolo Jesino (Margherita Pierella, Rachele De Luca, Beatrice Berzano) e la senigalliese Maryuri Catozzi.

Dopo aver registrato 3 rinunce da parte delle squadre Umbre di San Giustino e Valle Umbra, e la squadra Alfieri di Romagna, la Clementina-RoyRebel ha affrontato il TT Norbello, forte squadra sarda che proverà il salto in A2 con giocatrici di seconda e terza categoria nazionale. L’incontro è stato combattuto, il risultato di 4-1 per le sarde è fin troppo pesante. Sono state partite combattute e le ragazze del presidente Carruccio hanno dimostrato maggiore esperienza in questa categoria.

La Clementina RoyRebel

Due punti della Trudu (TT Norbello), attuale numero 153 d’Italia, che vince agevolmente con la Catozzi e, sotto di due set, ribalta il punteggio con una vittoria su De Luca, capace, comunque, di lottare ad un buon livello. Berzano porta a casa un punto importante contro la Mura, partendo da uno 0-2 e recuperando con 3 set consecutivi, ma comprensibile, essendo passati più di 12 mesi dalle ultime gare disputate. Pierella, al rientro da un infortunio, si muove bene e trova lo scoglio della Brzan, ex numero 9 d’Italia e attuale seconda categoria nazionale, perdendo nettamente 3-0.

Il secondo incontro vede la Polisportiva Clementina vincere con un netto 4-1 nei confronti della squadra del Campomaggiore Terni, con la giovane Irene Moretti che vince 3-0 contro Pierella ed esce sconfitta 2-3 dalla Catozzi, capace di lottare fino alla fine. Berzano porta entrambi i punti alla squadra, vincendo con due 3-0, rispettivamente contro la Luchetti e la Marcocchi. De Luca contribuisce alla vittoria con un secco 3-0 alla Marcocchi.

Ottimo esordio per le ragazze jesine, capitanate dal Tecnico Russo Sergei Mokropolov, dopo un intenso lavoro di allenamenti, nonostante le difficoltà legate a questa pandemia. Impeccabile l’organizzazione dell’evento, con il supporto degli sponsor, in particolare RoyRebel, Andreoli Immobiliare e Ottica Tibi, che in questo periodo hanno confermato il loro sostegno ad un progetto che ha come obiettivo primario l’attività giovanile.

Le gare sono state trasmesse sul canale Youtube della Polisportiva, non essendo ammesso il pubblico, all’interno dell’impianto presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Federico II”.