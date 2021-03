Tennis, talenti in vetrina al 1° Torneo Junior Jesi – Trofeo Sì con Te Supermercati del Circolo

Per le promesse di casa due primi posti, con Pantò e Pirani, e un secondo con Maria Silvia Marasca, che cede solo al tie-break. In 150 da tanta parte del centro Italia per sfidarsi nelle categorie Under 10, 12, 14 e 16

JESI – Centocinquanta giovanissimi tennisti e tenniste da buona parte del centro Italia, due settimane di sfide appassionanti e combattute e tanti buoni segnali- due primi e un secondo posto- per i talenti di casa dell’Accademia del Circolo Cittadino. È il bilancio del 1° Torneo giovanile “Torneo Junior Jesi – Trofeo Sì con Te Supermercati”, andato in scena sui campi del Circolo Cittadino di Jesi. In gara le categorie Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16, maschili e femminili. Domenica 21 marzo l’ultimo atto con le finali, a coronamento dello sforzo organizzativo messo in campo dallo staff del maestro Alessandro Carbonari, con l’apporto di Stefano Sampaolesi- delegato Fit provinciale e nuovo direttore sportivo dell’Accademia– e il prezioso impegno del giudice arbitro Ginesio Cardinali.

L’impegno per la riuscita della manifestazione è stato ripagato anche dai risultati sportivi: Tommaso Pantò fra gli Under 10 e Matteo Pirani nella categoria Under 12 sono stati i portacolori del Circolo ad aggiudicarsi il torneo nelle rispettive categorie, secondo posto per Maria Silvia Marasca fra le Under 14. «Siamo molto soddisfatti- è il commento di Carbonari- la riuscita e la risposta ottenuta da questo nuovo evento rappresentano per tutti un importante stimolo ad andare avanti su questa strada. E i risultati stessi ottenuti sul campo dai nostri ragazzi e ragazze danno ulteriore slancio al nostro progetto di Accademia che sta prendendo sempre più quota e forza. L’obiettivo che intendiamo darci è di rappresentare un punto di riferimento per i tanti talenti emergenti dell’Italia centrale, intercettandone le potenzialità».

Nel dettaglio, nella categoria Under 10 successi nel femminile di Linda Sirci su Guia Filippucci (4-1, 4-3), entrambe del Tennis Training School, e nel maschile di Tommaso Pantò del Circolo Cittadino Jesi su Lorenzo Cenci (Circolo Tennis “Francesco Guzzini” Recanati) per 3-4, 4-3 e 10-7 al tie-break.

Fra le Under 12 Michela Malfatto del Circolo Tennis Civitanova ha superato 4-0, 4-3 in finale Bianca Gabbanelli dello Junior Tennis Osimo. Nel maschile, vittoria di Matteo Pirani (Circolo Cittadino Jesi) su Tommaso Bartoccioni del Circolo Tennis Olympia per 4-1, 4-3.

In Under 14 si affermano per Eva Guidi del Tennis Club Ancona e Riccardo Agabiti Rosei dello Janus Tennis Club Fabriano: la prima in finale ha la meglio su Maria Silvia Marasca del Circolo Cittadino Jesi per 3-4, 4-1 e 7-5 al tie-break, il secondo su Diego Paoloni dello Junior Tennis Osimo, 4-1, 4-2.

Infine in Under 16 femminile gioisce Tania Passarotti contro Giorgia Lambertucci, entrambe del Tennis Tolentino, per 4-0, 4-2. Nel maschile, vittoria 4-1, 4-1 di Tommaso Lucidi del Circolo Tennis Moie su Mattia Marini del Circolo Tennis “Roberto Beni” Chiaravalle.

