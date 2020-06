Tennis, torna l’ITAS Open al Circolo Cittadino di Jesi

JESI – L’ITAS Open di Tennis torna ad animare i campi da gioco del Circolo Cittadino di Jesi, con un appuntamento importante per numero di edizioni e per il momento storico in cui s’inserisce.

Dopo il lockdown dovuto all’epidemia di coronavirus si pensava di dover posticipare all’anno prossimo l’organizzazione della VII^ edizione del torneo di tennis che si è affermato, negli anni, come primo nella provincia di Ancona e tra i più importanti della regione, ma le disposizioni del Governo in materia di eventi sportivi, recepite dalla FIT (Federazione Italiana Tennis) hanno permesso di sciogliere la riserva.

Nato dalla volontà dall’Agente dell’ITAS Assicurazioni dott. Simone Cola e sostenuto dalla Scuola di Tennis del Maestro Alessandro Carbonari e dal Circolo Cittadino presieduto dall’Avv. Gianluca Mucelli, il torneo si svolgerà dal 2 al 12 luglio prossimi con un montepremi di 4 mila euro e sarà una delle prime manifestazioni nel suo genere a essere organizzata sul territorio, adottando tutte le misure di prevenzione necessarie per garantirne lo svolgimento nella massima sicurezza.

Sarà un evento a porte chiuse, ma visibile attraverso le pagine social della Scuola Tennis del Circolo Cittadino e dell’Agenzia Itas Assicurazioni Jesi/Ancona/Fabriano e, per quanto riguarda la finale, sui canali TV di Radio Arancia, partner dell’evento e 210 del digitale terrestre

Coerente con il trend di un appuntamento che ha saputo crescere e rinnovarsi nel tempo, anche l’ITAS Open 2020 proporrà alcune novità, come l’inserimento del singolare femminile, l’ingresso di nuovi sponsor e la scelta di intitolare il trofeo a Danilo Mariotti, stimato imprenditore della Vallesina, rimasto vittima del coronavirus.

«L’organizzazione di questa edizione dell’ITAS Open non era così scontata – spiega Simone Cola- la pandemia ha bloccato il lavoro organizzativo che prende il via già dall’autunno e solo un paio di settimane fa abbiamo saputo che era possibile riprendere questo genere di manifestazioni. Dopo un’attenta valutazione sulla possibilità di garantire la massima sicurezza, abbiamo deciso di proseguire con entusiasmo ed emozione per il valore che assume questa edizione, un segnale positivo di ripresa e un omaggio ad un grande imprenditore e amico come Danilo Mariotti».

Sottolinea il maestro Alessandro Carbonari: «La volontà di poter riprendere con l’attività della Scuola di Tennis era davvero forte e non ci siamo fatti sfuggire la possibilità di entrare tra le società che per prime hanno contribuito ad un ritorno alla pratica sportiva, anche se con abitudini necessariamente modificate a causa dell’epidemia. Questo ci ha permesso di essere inseriti come prima tappa nel City Tennis Tour 2020, circuito di tornei Amatoriali Tpra-Fit abbinati a tornei di 4^ + 3^ categoria gare di singolare Maschile e Femminile».

Dichiara Gianluca Mucelli, presidente del Circolo Cittadino di Jesi: «È con grande piacere che ho appreso della possibilità di ospitare nei campi da tennis del Circolo Cittadino la VII^ edizione del Torneo ITAS Open e una delle prime manifestazioni sportive di questo anno davvero difficile. E’ una sfida che affrontiamo con la serietà e l’esperienza di anni gestione del tennis a Jesi, prima diretta e ora affidata alla competenza del Maestro Carbonari. Sarà un’edizione nuova rispetto al passato, ma ugualmente e, forse, anche più coinvolgente e significativa».