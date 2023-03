Teatro, la compagnia La Barcaccia si esibisce a Castelbellino in favore dell’Associazione Solidarietà in Vallesina

Al centro culturale polivalente di via Giovanni Falcone a Stazione, a scopo benefico, va in scena “Se fa pe’ ride”, sketch in dialetto marchigiano che coinvolgono autori di Ancona, San Severino, Jesi

CASTELBELLINO – “Se fa pe’ ride”, sketch in dialetto marchigiano, andrà in scena domenica pomeriggio 26 marzo alle 17,30 a Castelbellino Stazione, al centro culturale polivalente di via Giovanni Falcone. Lo spettacolo, a cura della compagnia La Barcaccia di Jesi, è organizzato dall’associazione Solidarietà in Vallesina. Saranno in scena Alberto Perticarini, Cesare Bordo, Claudio Belfiori, Dante Ricci e Mugia Bellagamba. L’ingresso è ad offerta. (per infor, 335 569 0576).

Il presidente dell’associazione Solidarietà in Vallesina, Lamberto Marchetti, ringrazia l’amministrazione comunale di Castelbellino che ha concesso gratuitamente l’utilizzo del nuovo centro culturale e ringrazia la compagnia teatrale che, con la sua arte, ha scelto di sostenere le finalità sociali dell’Associazione che si dedica al sostegno delle caritas parrocchiali nel fornire generi alimentari. L’associazione ringrazia anche la cittadinanza che ha preso parte all’ultima raccolta, sabato 4 marzo al supermercato Coal di Moie, donando 327 kg di prodotti alimentari e per l’igiene, di cui 135 kg di pasta. La prossima raccolta sarà presso il 1 aprile presso il discount del centro commerciale L’Oceano a Castelplanio.

Il progetto Se fà pe’ ride è la prosecuzione di Marchigianando, ideato dall’autore-regista anconetano Gianfranco Giacchetta per portare i nostri dialetti nelle comunità marchigiane all’estero. In scena ci sono attori di diverse compagnie marchigiane che parlano ognuno il proprio dialetto e si esibiscono in sketch originali e della tradizione popolare marchigiana. La prima tournée fu nel 2000 in Canada e in Argentina, ora non c’è più il dialetto Pesarese e alcuni sketch sono cambiati. Gli autori sono: Gianfranco Giacchetta di Ancona, Amedeo Gubinelli di San Severino, Dario Niccolini, Dante Ricci e Nello Verdolini di Jesi. La pièce è molto divertente e si ride veramente di gusto per circa 80 minuti.