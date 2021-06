Tappi di sughero colorati in città per “Ti-st-r-appo”, iniziativa del Liceo Artistico di Jesi

JESI – L’ispirazione è nata dall’iniziativa di carattere nazionale “Un sasso per un sorriso” e lo scopo è esattamente lo stesso: regalare gioia e un po’ di allegria a chi riesca a imbattersi nel coloratissimo messaggio. Cambia però il veicolo del messaggio augurale, non sassi ma tappi di sughero decorati che possono diventare portachiavi, soprammobili, ricordi.

Il progetto denominato “Ti-st-r-appo” è promosso dal liceo artistico “Mannucci” di Jesi e ha visto all’opera gli studenti delle seconde classi che hanno dato il via alla realizzazione di tappi colorati nell’ambito del programma di educazione civica, riuscendo poi a coinvolgere anche il resto della scuola, studenti, docenti e personale Ata. L’ideatrice del progetto è la professoressa Giuliana Pallotto, che ha pensato ai tappi come portatori di messaggi di colore, positivi e di gioia, ma anche benaugurali in questa fase di passaggio dopo il durissimo lockdown. Riproducono infatti opere d’arte in miniatura, dettagli di quadri famosi, messaggi positivi.

Un piccolo, simbolico dono, della Scuola ai suoi cittadini e un omaggio al territorio in cui il Liceo artistico opera: la Vallesina, terra dei vini doc, del Verdicchio e degli spumanti. L’associazione di idee è immediata, al vino, alla convivialità finalmente ritrovata con l’allentamento delle misure dei Dpcm e alla festa. I tappi – piccole opere d’arte – sono stati un momento di gioia condivisa e di confronto anche tra gli studenti stessi nel momento della realizzazione, una piccola gioia disseminata per la città e sarebbe bello se chi li trova, scattasse una foto e la postasse sui social (Facebook e Instagram) taggando la scuola.