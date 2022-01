Tamponi gratis per i bambini nelle farmacie di Monte San Vito

MONTE SAN VITO – Un aumento repentino e inarrestabile dei contagi nel territorio comunale, tanto che in appena una settimana a Monte San Vito si è passati da 143 a 283 positivi. Il che impone ulteriori misure da adottare. Per questo motivo, i tamponi saranno gratuiti presso tutte le farmacie del territorio. Il Comune si farà carico di tali costi con il contributo delle farmacie aderenti. A renderlo noto è il sindaco Thomas Cillo.

«L’Amministrazione comunale con la regia dell’Ufficio servizi sociali in stretta collaborazione con l’Istituto comprensivo scolastico, sotto indicazioni delle pediatre territoriali e grazie alla disponibilità delle due farmacie presenti sul territorio comunale, ha intrapreso un proficuo confronto per adottare misure concrete per affrontare la situazione che interessa particolarmente i bambini – spiega il primo cittadino – purtroppo l’emergenza Covid continua ancora inarrestabile e i contagi aumentano di giorno in giorno, costringendo sempre più strutture scolastiche alle lezioni da casa, la Dad, e sempre più bambini hanno bisogno di effettuare controlli. I protocolli per la scuola sono recentemente cambiati e cambiano continuamente. Quelli attuali prevedono misure rigide che, in particolare modo per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, impongono di effettuare tamponi per proseguire le lezioni in presenza». Tale obbligo è attualmente a carico delle famiglie che spesso si trovano in difficoltà a supportare ulteriori spese che si vanno ad aggiungere ad altre. Costi che, a differenza delle scuole secondarie di secondo e primo grado, non prevedono attualmente alcun tipo di esenzione.

Il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo

«Alla luce di tale difformità e ritenendo che la scuola debba rimanere in presenza e in sicurezza per tutti – aggiunge Thomas Cillo – per i bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia che saranno interessati da provvedimenti scolastici emanati dall’Istituto comprensivo di Monte San Vito e derivanti dalla tutela della salute in ordine all’insorgenza di casi di positività Covid nelle classi (T0–T5 e T10 di riammissione) i tamponi saranno gratuiti presso tutte le farmacie del territorio. Il Comune si farà carico di tali costi con il contributo delle farmacie aderenti». Tale misura si applicherà solo per gli alunni della fascia 3 -11 anni (che vanno alla scuola dell’infanzia o primaria) e in presenza di una comunicazione dell’Istituto comprensivo che varrà come titolo per effettuare il tampone gratuito. Tale comunicazione dovrà essere esibita dai genitori presso una delle due farmacie del territorio convenzionate indicate: Farmacia Cianca in frazione Borghetto e Farmacia San Vito in frazione Le Cozze. Tale prestazione non costituisce priorità nelle file e dovrà essere effettuata negli orari e nei giorni di apertura delle farmacie. Sono esclusi i tamponi gestiti direttamente dall’Asur poiché saranno effettuati negli appositi luoghi deputati e indicati dall’Asur stessa al momento della presa in carico.

La misura adottata sarà in vigore fino al 28 febbraio, salvo prosecuzione in base al picco pandemico e salvo eventuali provvedimenti nel frattempo eventualmente adottati dal Governo o dalla Regione, atti a superare quanto prima questa iniquità di trattamento.