Tamponamento tra quattro mezzi in superstrada: rallentamenti e uscita obbligatoria a Jesi est

JESI – Lunghe code e rallentamenti in superstrada 76 per un incidente avvenuto poco fa e che ha visto coinvolti quattro mezzi. Per fortuna, sembra che non vi siano feriti tra gli automobilisti e autisti coinvolti nel maxi tamponamento avvenuto verso le 12.45 lungo la corsia mare (direzione Ancona) tra gli svincoli di Jesi est e Monsano.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica – tuttora al vaglio della Polstrada che sta intervenendo con due pattuglie dei comandi di Jesi e di Ancona – si sono scontrati due tir e due vetture.

La Polstrada sta gestendo l’intenso traffico, che ha subìto rallentamenti e lunghe code, tanto che è stato necessario disporre l’uscita obbligatoria a Jesi est per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza durante i rilievi di legge.