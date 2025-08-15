Jesi, talent show ai giardini pubblici

JESI – Domenica 17 agosto talent show allo chalet lo sBARello di Jesi. Il palco allestito ai giardini pubblici è a disposizione di tutti coloro che, nei vari ambiti artistici, desiderano esibirsi in pubblico (tra musica, cinema, danza, pittura e tutte le categorie dell’arte) partecipando alla seconda puntata del nuovo format per artisti: “New Stars TG Music & Co.”.

«In questa domenica dopo Ferragosto tutti sono invitati a mettersi in gioco esibendosi sul palco dello chalet! Grazie al format per artisti New Stars TG Music & Co. Sarà possibile avere il palcoscenico a disposizione per manifestare il proprio talento artistico», afferma Matteo Montesi, gestore dello Chalet lo sBARello di Jesi.



Il programma della giornata di domenica 17 agosto avrà inizio alle ore 18 con mostra d’arte, presentazione artisti e ospiti. Open Act, Jam Session e brain storming sull’arte con il coinvolgimento del pubblico. Fino alle ore 20 il palco dello Chalet sarà a disposizione per qualunque artista voglia esibirsi: purché i messaggi veicolati siano positivi! In caso di Jam Session portare solo il proprio strumento. Per ballerini e cantanti è richiesto solo il brano di esibizione in formato MP3 su chiavetta USB. Per ogni tipo di esigenza particolare è possibile chiedere informazioni chiamando il numero 388.9511784.

Alle ore 21 la seconda parte con presentazione ed esibizione di numerosi artisti: Alfredo Scandali ballerino; Melacu cantante rapper; Lorenzo Cappelletti maestro di percussioni e batteria; David Uncini alla tromba; Michele Giampieri autore, attore e ricercatore storico; Elena Freddi youtuber; Ovi Cash autore. Presenta la serata il Duo Palinca, composto dalla cantante Cristina Aurelia Popa e da Nicola Foresi, maestro di contrabbasso.

Immancabile la parte food e drink, con panini con porchetta, ciauscolo e lonza di Tomassoni.

Il prossimo appuntamento di Jesi Music Festival è il 20 agosto con il concerto de Le Bollicine. Il Festival è reso possibile anche grazie alla collaborazione del Comune di Jesi.