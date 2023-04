TA Associates investe in Diatech Pharmacogenetics

Una delle principali società di private equity a livello globale entra come investitore di minoranza per sostenere la crescita dell'azienda biotech di Jesi

Diatech Pharmacogenetics, l’azienda biotech di Jesi (Ancona), ha trovato un nuovo partner internazionale per portare avanti la sua attività di ricerca e sviluppo nell’ambito della farmacogenetica e della diagnostica di precisione in ambito oncologico.

Lo ha fatto sapere la stessa Diatech in una nota stampa, annunciando l’acquisizione di una partecipazione strategica dal fondo Alto Partners da parte di TA Associates, una delle principali società di private equity a livello globale. «L’investimento di TA – si legge – sosterrà il continuo sviluppo di Diatech di soluzioni diagnostiche e reagenti, nel settore della farmacogenetica, nonché le iniziative di crescita globale dell’azienda, rafforzando la sua posizione di leader nel mercato in rapida espansione della diagnostica molecolare».

La TA Associates è entrata come investitore di minoranza, in una transazione di cui non sono stati resi noti i termini finanziari. «Come parte della trattativa – precisa il comunicato – l’investitore di minoranza Alto Partners cesserà completamente la sua partecipazione al business di Diatech. Il fondatore e la direzione di Diatech manterranno la proprietà di maggioranza dell’azienda, collaborando a stretto contatto con TA». Ci si aspetta che la transazione si concluda nel secondo trimestre del 2023 in attesa delle consuete approvazioni normative.

Fabio Biondi, presidente e fondatore Diatech

Dal 1996, Diatech produce e distribuisce soluzioni diagnostiche per l’identificazione delle mutazioni geniche, che costituiscono i principali target della terapia personalizzata contro il cancro e che sono determinanti nelle risposte dei pazienti a specifici trattamenti. Con questi test, Diatech mira ad aumentare l’efficacia delle terapie contro il cancro attraverso diagnosi e trattamenti personalizzati. «Siamo entusiasti di accogliere con noi TA in questo viaggio, in un periodo di grande avanzamento della medicina di precisione», ha fatto sapere Fabio Biondi, fondatore e presidente di Diatech. «TA offre un’ampia esperienza operativa e un’amplia rete globale che saranno fondamentali per accelerare la nostra crescita internazionale e l’innovazione dei prodotti. Ringraziamo anche Alto Partners per averci aiutato a raggiungere questo traguardo nel nostro percorso di crescita».

«Con il miglioramento della tecnologia e un maggiore passaggio alla medicina di precisione, i continui progressi nel panorama dei test genomici sono essenziali», ha dichiarato Oliva Alberti, Ceo di Diatech. «Questa partnership strategica con TA ci consentirà di ampliare la portata dei nostri prodotti e servizi esistenti e di espanderci in modo significativo nei mercati internazionali».

Un ricercatore alla Diatech di Jesi

«L’ampio portafoglio di prodotti di Diatech, leader di mercato, evidenzia l’impegno dell’azienda in un processo di ricerca e sviluppo rigoroso e differenziato, che porta costantemente alla creazione di valore», ha dichiarato Lovisa Lander, direttore di TA. «Non vediamo l’ora di collaborare con Fabio, Oliva e l’intero team di gestione per sostenere il percorso di crescita internazionale e nazionale di Diatech». «La comprovata esperienza dell’azienda e la sua posizione di leader nel mercato di riferimento la rendono ben posizionata per sfruttare le opportunità di crescita organica e inorganica, espandendo il proprio mercato di riferimento e l’ampio portafoglio di prodotti», ha aggiunto Birker Bahnsen, managing director di TA e responsabile del gruppo Europe Healthcare della società.

«Dal nostro investimento nel 2021, Diatech ha realizzato una forte crescita organica, si è espansa in nuovi mercati globali e ha ampliato il suo portafoglio prodotti», ha dichiarato Enrico Ricotta, senior partner di Alto Partners. «È stato un privilegio lavorare con l’intero team di Diatech e auguriamo loro il meglio per costruire il loro continuo successo in collaborazione con TA».