Jesi, i successi dell’istituto Galilei al concorso “I Giovani e le Scienze 2022”

JESI – Dopo il successo riscosso a ESA 2022 Dubai (Expo Scienze Asia), l’Istituto superiore Galilei di Jesi è reduce dalla cerimonia di premiazione del concorso “I Giovani e le Scienze 2022” svoltosi a Milano l’11 aprile.

L’evento è realizzato fin dal 1989 dalla FAST (Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche) scelta come National Organiser con il compito di selezionare i migliori talenti italiani da inviare a EUCYS — European Union Contest for young Scientists, finale del concorso dei giovani

scienziati. La FAST sceglie o accredita i ragazzi più meritevoli per rappresentare l’Italia nei più prestigiosi eventi internazionali degli studenti eccellenti.

La manifestazione “I giovani e le scienze” promuove e valorizza le competenze e le potenzialità scientifiche e tecnologiche dei ragazzi d’Italia, offrendo loro le più significative opportunità per confrontarsi, crescere e realizzarsi nella scienza e nelle sue applicazioni.

Anche questo anno i giovani scienziati del Galilei portano a casa bei risultati. La delegazione che ha accompagnato le studentesse e gli studenti a Milano era costituita dal dirigente prof. Luigi Frati, dai docenti proff. Milva Antonelli, Massimiliano Loroni e Edgardo Catalani.

Il progetto “Il Glutatione: lo spazzino dei radicali liberi” di Alyson Aurora Caporaso, Riccardo Palmieri i e Michele Fraboni, ha vinto la partecipazione all’Expo Science Belgio che si svolgerà a Bruxelles a marzo 2023.

Il progetto “Uso dei metalli esausti per catturare ioni di metalli pesanti” di Valerio Pellegrini, Lorenzo Loreti, Alessandra Muzzi e Lorenzo Tomasso ha vinto, oltre al certificato di merito ASM Materials Education Foundation 2022, la partecipazione al “Bilbao Elhuyar Science Fair” che si svolgerà a Bilbao (Paesi Baschi) a giugno 2022 e la partecipazione all’ESI-AMLAT che si terrà in Argentina a novembre 2022.

Il progetto “Misurare il tempo con una mela” di Viorel lonut Bohotici oltre al riconoscimento di Eccellenza “Yale Science and Engineering Association”e il premio come il Migliore Stand ai Giovani e le Scienze 2022, ha vinto la partecipazione al Regeneron ISEF che si terrà ad Atlanta (Georgia-USA) a maggio 2022.

Grandissima soddisfazione da parte di tutto il Galilei di Jesi per i brillanti risultati conseguiti.

Il “G. Galilei” di Jesi rappresenterà quindi l’ltalia nel più importante evento mondiale alla Fiera Internazionale della Scienza e Ingegneria dal 7 al 13 maggio ad Atlanta USA (Regeneron International Science and Engineering Fair).

Il dirigente scolastico si prepara ad accompagnare due giovani ricercatori del Galilei di Jesi negli Stati Uniti con la speranza di ottenere anche un riconoscimento mondiale ai loro lavori di ricerca scientifica.