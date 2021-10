Strada viscida, l’auto cappotta: paura a Jesi per nonna e nipotina di 3 anni

JESI – Il fondo stradale reso viscido e insidioso dalla pioggia battente di questi giorni ha trasformato la strada in una lastra scivolosa. Ed ecco che un’auto, una Fiat Panda, in prossimità di una curva perde il controllo ed esce di strada, andando a capottare su un fianco. La vettura ha terminato la sua corsa quasi adagiandosi su un palo della pubblica illuminazione, senza danneggiarlo.

È successo questa mattina a Jesi verso le 9,30 lungo via Paradiso, all’altezza del civico 88, in prossimità di una curva, alle porte di Jesi. Sono stati attimi di grande concitazione, poiché a bordo dell’auto viaggiavano una nonna con la sua nipotina di appena 3 anni: erano dirette all’asilo dove la piccolina avrebbe trascorso la mattinata. Invece alla scuola dell’infanzia non sono mai arrivate, la loro auto ha perso aderenza ed è uscita di strada. Immediato l’allarme al 118 da parte di alcuni automobilisti di passaggio, spaventati per quel seggiolino dentro l’abitacolo. Per fortuna però, nonna e nipote sono rimaste praticamente illese.

La donna, 59 anni residente a Monte San Vito, e la bimba, 3 anni, sono riuscite a uscire da sole dall’abitacolo e all’esterno della vettura capottata, nonostante lo spavento, hanno atteso l’arrivo dei soccorritori. Sul posto in via precauzionale sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura e lo scenario dell’incidente. I rilievi sono stati condotti dagli agenti della Polizia locale. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Ma soprattutto, nonna e nipote stanno bene.