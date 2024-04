“Storia della Scuderia e Motorclub Leone Rampante”: a Moie la presentazione del libro curato da Gianni Montali

MOIE – Venerdì 5 aprile alle ore 21 alla Biblioteca La Fornace di Moie di Maiolati Spontini si terrà l’evento di presentazione del libro “Storia della scuderia e motorclub Leone Rampante”, con il patrocinio dei comuni di Jesi e Maiolati Spontini. Un club motoristico che per circa 70 anni ha dato a centinaia di ragazzi la possibilità di praticare molteplici discipline delle due, tre e quattro ruote. Il libro è stato curato da Gianni Montali, già fondatore e direttore per vent’anni di Rve (Radio Vallesina), una delle prime radio libere d’Italia.

Nel suggestivo volume si snoda un affascinante racconto che attraversa oltre sessant’anni di passione motoristica, dalla nascita nel lontano 1957 di un club automobilistico che ha permeato le vite di centinaia di giovani, offrendo loro l’opportunità di immergersi in svariate discipline su due, tre e quattro ruote.

La prima sezione del libro si concentra sulle quattro ruote, narrando con fervore la leggendaria epopea della Mille Miglia e le iconiche vetture che ne solcavano le strade: Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. Numerosi aneddoti e curiosità arricchiscono il racconto delle sei edizioni condotte dal pilota Roberto Montali, padre dell’autore. Le testimonianze di coloro che hanno vissuto quei tempi arricchiscono ulteriormente il tessuto narrativo.

Ha scritto la prefazione l’ingegnere Paolo Massai, responsabile dello sviluppo motori Lancia nel periodo della Fulvia da Rally, già Responsabile Motori Ferrari 12 Cilindri di F1 e vice-presidente Alfa Romeo, oltre che professore nel politecnico di Torino e Milano. Sarà presente alla serata.

La seconda parte del libro narra la nascita del Motorclub, dalle gare Go Kart ai Rally, dal motocross alle motociclette da corsa. Durante l’evento di presentazione gli ospiti saranno intervistati dal giornalista Boris Casadio, speaker ufficiale dei circuiti di Imola e Misano. Saranno presenti, la Polita Family formata dai piloti Giancarlo, Alessia e dal due volte campione italiano Alex vincitore della Superstock 1000 e Superbike e il campione di motociclismo Giancarlo Falappa, pilota per quattro anni in Superbike con 16 vittorie internazionali e 8 pole position. Coordina la serata Lara Gentilucci.

L’ingresso è libero e ai presenti verrà consegnata una copia gratuita del libro fino ad esaurimento scorte.