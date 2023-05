Una storia di rinascita: Carmela riparte dalla bellezza e dalla solidarietà

MAIOLATI SPONTINI – Quella di Carmela Lauria è una storia di rinascita, di bellezza e di solidarietà. Perché il bene che questa donna, mamma e imprenditrice ha seminato, ora le sta tornando indietro permettendole di ripartire dopo un brusco ko. Imprenditrice e titolare del salone “Oltre la bellezza estetica” dentro al centro commerciale Oceano di Castelplanio, Carmela – che ha anche un master come estetica oncologica – aveva pagato un prezzo altissimo a causa del Covid che prima le aveva strappato l’amatissimo padre e poi l’aveva messa in difficoltà con le chiusure e le restrizioni della pandemia. Il suo settore, l’estetica e il benessere, ha sofferto moltissimo delle limitazioni sanitarie imposte dalla pandemia. Ma lei, rimboccandosi le maniche, si era dedicata anima e corpo alla campagna solidale della Telethon per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. A febbraio una nuova difficoltà, con la salute che inizia a vacillare e i problemi economici, sulla scia del post-Covid, che mettono a dura prova la gestione di un grande salone come il suo, pieno di servizi e attività che ricadono tutti sulle sue spalle.

«Ho iniziato ad avere difficoltà – racconta – oltretutto il mio corpo accusava tutte le batoste e iniziava a darmi segnali che dovevo rallentare…». Ha dovuto fermarsi forzatamente Carmela, costretta a un ricovero in ospedale che le ha imposto anche una riflessione sul da farsi. Intanto la proprietà rescinde il contratto di affitto del locale e per lei il sogno del centro estetico sembra svanire. Un altro dolore grande. «Ho investito tutta la vita in quel progetto avviato da ragazza – dice ancora – oltretutto sono vedova e con due figli, di cui uno di 14 anni, come potevo arrendermi?», la resa non è per lei. Riparte da zero, ancora una volta. Forte di quella determinazione che solo le donne che ne hanno passate troppe sono in grado di avere. Così si reinventa: una stagione di lavoro in Trentino, mettendo a disposizione di un hotel a 5 stelle la sua esperienza, competenza nel settore dei massaggi e dell’estetica, la sua empatia. Mette da parte qualche soldo, ricomincia ancora. «Sono tornata nelle Marche, non volevo arrendermi dopo 37 anni di lavoro e sacrifici – continua – grazie all’aiuto provvidenziale di due cooperative che permettono il reinserimento sociale e lavorativo di ex detenuti e persone con un passato problematico, ho potuto contare su persone validissime che hanno messo in piedi il mio nuovo centro estetico. Così il 1 aprile ho tagliato il nastro del nuovo centro “Carmela, oltre la bellezza estetica 2.0 lui&lei”, stavolta a Moie in via Salvo D’Acquisto».



Carmela ha ricevuto l’aiuto di due cooperative sociali di Jesi – l’Orto del Sorriso e Vicolo della Pace – per liberare il vecchio negozio e allestire il secondo. L’Orto del Sorriso di Jesi nasce con tre mission: lavoro, dignità e aggregazione per persone in difficoltà, mentre il Vicolo della Pace nato da un’idea di Riccardo Volanti ha dato una chance di riscatto attraverso il lavoro a ex detenuti che, tornati nella società, stanno cercando di ripartire da zero. Proprio come ha fatto Carmela. «Mi hanno aiutata in tutto e per tutto – conclude – non finirò mai di ringraziare loro, ma anche i miei clienti storici che mi hanno aspettata e quanti, privati e amici, mi hanno supportata in questa che per me è davvero una rinascita».