Staffolo, trovato senza vita il 17enne scomparso da casa

STAFFOLO – Task force di soccorritori in azione da ieri per cercare un ragazzo di 17 anni, di origini rumene residente a Staffolo, che si era allontanato dalla sua abitazione facendo perdere le sue tracce. A lanciare l’allarme erano stati i genitori. Poco fa, le ricerche si sono concluse nella maniera peggiore: il giovane è stato rinvenuto privo di vita all’interno di un casolare dismesso in aperta campagna, a circa 2 km dall’abitazione della sua famiglia. Sul posto i Carabinieri, i vigili del fuoco, il medico legale e il magistrato di turno. L’ipotesi prevalente è quella del gesto volontario.