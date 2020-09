Trasforma una stanza di casa in una serra per coltivare marijuana, nei guai un 35enne

In tutto sequestrate 30 piante in fase di crescita. L'uomo aveva occultato la struttura dietro una finta parete e un mobile, ma i Carabinieri di Staffolo l'hanno beccato

STAFFOLO- Ha trasformato una stanza nella sua abitazione in serra per coltivare la marijuana, ma è stato scoperto e denunciato. Nei guai un 35enne straniero che per eludere eventuali controlli delle forze di polizia, aveva fatto in modo di occultarla dietro una parete finta nascosta dietro un mobile.

Ma sebbene ingegnoso, lo stratagemma non lo è stato abbastanza contro il fiuto e l’intuito dei Carabinieri della Stazione di Staffolo già impegnati in una delicata indagine sulla coltivazione illegale di marijuana in Vallesina con una pista che conduceva proprio al 35enne, residente in un comune limitrofo a Staffolo e nella giurisdizione della Stazione.

I militari hanno individuato il luogo e durante un’accurata perquisizione domiciliare hanno scoperto l’artifizio e il manufatto con cui veniva nascosta la piantagione. I locali sono stati sequestrati così come la serra – allestita con lampade e deumidificatori – e le piantine (30) in fase di crescita.

Il 35enne è stato denunciato per coltivazione illegale di sostanza stupefacente. Questa bella operazione per il contrasto alla detenzione, coltivazione e spaccio di droga, condotta dai Carabinieri di Staffolo è solo l’ultima, in ordine di tempo. Nei giorni scorsi la Compagnia Carabinieri di Jesi nel corso di controlli anti-droga ha arrestato quattro persone per possesso di stupefacenti. Un impegno che continuerà sempre con maggiore impulso su tutto il territorio.