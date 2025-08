Staffolo saluta l’ex sindaco Francesco Brocani

STAFFOLO – Il paese si stringe con commozione alla famiglia Brocani per la scomparsa dell’ex sindaco Francesco Brocani, 90 anni, mancato ieri 31 luglio. Oggi tutto il paese ricorda con gratitudine e tristezza l’ex primo cittadino e professore, che ha indossato la fascia tricolore dal1975 al 1980.

Personaggio politico di grande spessore, viene ricordato per il suo attaccamento alla comunità, per l’impegno per lo sviluppo del paese e per le doti umane. E’ il sindaco Sauro Ragni in un delicato ricordo a tracciarne i tratti, affidando il ricordo alla collettività. «Francesco Brocani ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, sia come amministratore che come insegnante presso la scuola secondaria di primo grado del nostro paese – ricorda Ragni – è stato promotore di importanti opere pubbliche che hanno segnato lo sviluppo di Staffolo, tra cui l’area artigianale in via Aldo Moro, l’ampliamento della scuola primaria e secondaria di primo grado e la realizzazione della palestra comunale. La sua presenza attiva nella vita associativa, in particolare come presidente dell’Avis e come membro di numerose realtà locali, testimonia il suo profondo legame con la comunità e il suo instancabile impegno civico», conclude il sindaco Ragni.

Brocani lascia la moglie Simonetta Bartelucci, il figlio Andrea, la nuora Monica, la nipote Rachele e tutti i parenti. La camera ardente a cura delle onoranze funebri Gigli, è stata allestita all’obitorio della Casa di Riposo di Staffolo (via delle Monache), da cui ha mosso il feretro per raggiungere la Chiesa di Sant’Egidio, dove si stanno celebrando i funerali. Al termine della cerimonia funebre, il feretro proseguirà per il crematorio di Fano.

«Alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, va il nostro più sincero pensiero di vicinanza», ha concluso il sindaco Ragni facendosi portavoce dell’Amministrazione comunale tutta. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in beneficienza per ricordare Francesco Brocani.