A Staffolo un convegno sulla memoria per Domenico Ricci e le vittime delle stragi

STAFFOLO – Un momento per ricordare, riflettere e condividere. Il Comune di Staffolo e l’associazione “Domenico Ricci per la memoria dei caduti di via Fani” insieme alla sezione Anc Domenico Ricci di Staffolo e San Paolo di Jesi organizzano la “Giornata della memoria” dedicata a tutti i caduti delle grandi guerre, del terrorismo, delle stragi e del dovere.

Verrà ricordato un momento importante per Staffolo e per l’Italia intera: l’inaugurazione dei monumenti “Noi ricordiamo” (alla memoria dell’appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, nato a Staffolo, e di tutti i suoi colleghi trucidati nella strage di via Fani del 16 marzo 1978) e del “Muro della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi in Italia”.

L’appuntamento è per sabato 5 novembre (alle ore 10) al teatro comunale Cotini. Saranno presenti autorità civili, militari, religiose e gli studenti delle scuole marchigiane. Dopo i saluti istituzionali – non mancheranno quello del sindaco Sauro Ragni e dei figli dell’appuntato Domenico Ricci. Saranno presentati due libri: “Anni bui. Storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo dal 1956 al 1980” di Salvatore Lordi e “L’ombra della vittoria. Il fante tradito. Centenario del milite ignoto da Bolzano a Siracusa” di Pasquale Trabucco. Al termine della presentazione dei libri, i due autori dialogheranno con gli studenti per sviscerare contenuti e memorie custodite tra le righe. Modera l’incontro il giornalista Andrea Brunori. L’iniziativa gode del patrocinio del consiglio regionale delle Marche, Provincia di Ancona, Comune di Staffolo e Associazione Domenico Ricci.