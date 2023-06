Staffolo, risse e regolamenti di conti partiti dai social

STAFFOLO – L’appuntamento per picchiarsi parte dai social più popolari tra i ragazzi: Instagram, Tik Tok e dalle chat di Whatsapp. Il luogo prescelto, i grandi giardini di viale Europa al centro di Staffolo, dove ormai è ripartita la stagione estiva con appuntamenti in musica, dj e intrattenimento. Negli ultimi due venerdì – giorno clou per l’animazione dedicata ai giovani – si sono registrate diverse risse che hanno coinvolto ragazzi giovanissimi anche non residenti in comune. Si sono picchiati nella parte più nascosta dei giardini, più lontana dal chiosco e quindi meno visibile.

Spintoni, calci e pugni. In una di queste zuffe ci è andata di mezzo lo scorso venerdì una ragazzina di 14 anni di Cingoli, che pur non c’entrando nulla con quegli scalmanati, è stata raggiunta da un pugno al viso che le ha spaccato un labbro e ha dovuto farsi medicare al pronto soccorso di Jesi. I genitori e alcuni residenti, ben a conoscenza di un problema vecchio che torna attuale ogni estate, lamentano certi comportamenti fuori controllo tenuti da alcuni avventori, non di Staffolo, che vengono ai giardini proprio per creare confusione e picchiare i più piccoli, minando il divertimento e la tranquillità di chi invece viene a Staffolo per incontrare gli amici e stare in relax.

Negli ultimi due venerdì, a causa delle risse che si sono verificate, sono dovuti intervenire i Carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Jesi. All’arrivo delle pattuglie, un fuggi-fuggi generale di ragazzini. Ma le indagini sono in corso e l’allerta, da parte delle forze dell’ordine, è altissima per evitare il ripetersi di una situazione di allarme come quella dello scorso anno.