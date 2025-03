Staffolo si rinnova: contributi per turismo, cultura e sport

STAFFOLO – Il Comune di Staffolo ha ottenuto tre importanti finanziamenti dalla Regione Marche per realizzare interventi significativi dedicati al miglioramento del territorio. Queste risorse, frutto di una programmazione attenta e di un costante lavoro di progettazione da parte dell’amministrazione comunale con il supporto dello staff tecnico, contribuiranno a valorizzare il patrimonio storico, potenziare l’accoglienza turistica del borgo e migliorare gli impianti sportivi.

Grazie al Bando Borghi Accoglienti, finanziato dalla LR 29/2021 della Regione Marche, è stato assegnato un contributo iniziale di 110.000,00 Euro per il progetto “Piattaforma di Staffolo – Riqualificazione del borgo per un turismo integrato e sostenibile“. Il bando ha selezionato i migliori progetti integrati volti alla riqualificazione e valorizzazione dei borghi storici presentati dai comuni iscritti all’elenco di cui all’art. 3 della legge. Il progetto prevede non solo un’iniziativa pubblica promossa dal Comune, ma anche il coinvolgimento di diversi privati che hanno deciso di aderire, creando così molteplici occasioni di collaborazione e sviluppo per il territorio. Il finanziamento complessivo stanziato dalla Regione Marche per il progetto è di 500 mila euro. Questo intervento punta a valorizzare il centro storico, migliorare i servizi per i visitatori e promuovere un turismo sostenibile e integrato con le risorse del territorio.

Staffolo, si riqualifica Villa Verdenelli

Grazie alla Legge di Stabilità 2025 (L.R. n.21 del 30 dicembre 2024), il Comune di Staffolo ha ottenuto inoltre un contributo di 100.000,00 Euro per interventi di riqualificazione e valorizzazione della storica Villa Verdenelli. Questa somma si aggiunge ai 2 milioni di Euro assegnati dal Ministero della Cultura. Il contributo servirà a finanziare il progetto di “restauro, riqualificazione e nuove funzioni” della villa, tutelata dalla soprintendenza. Situata nel punto più panoramico di Staffolo, la villa fu donata da un privato nei primi anni Duemila al Comune e già consolidata nelle fondamenta grazie a un finanziamento regionale. Ospiterà eventi culturali e occasioni di valorizzazione delle tradizioni culinarie locali. La giunta guidata dal sindaco Sauro Ragni ha portato avanti nel primo mandato, confermato nel secondo e proseguito nel terzo, anche una convenzione con l’istituto alberghiero di Cingoli a cui si è aggiunto anche l’Istituto Agrario Villa Salvati di Monte Roberto; entrambe le scuole hanno manifestato interesse e condividono questa iniziativa.

Villa Verdenelli a Staffolo allo stato attuale

Con la DGR n. 770/2024 – misura 3/2024, il Comune di Staffolo ha partecipato inoltre al bando per la riqualificazione di impianti e attrezzature sportive, ottenendo un contributo assegnato di 11.170,66 Euro. Questo finanziamento servirà a migliorare le strutture sportive, rendendole più moderne e accessibili per tutta la comunità.Il Sindaco Sauro Ragni ha dichiarato: «Questi finanziamenti rappresentano un segnale concreto di attenzione al nostro territorio, frutto della partecipazione ai bandi regionali e di un lavoro costante di programmazione e progettazione. Grazie a queste risorse potremo migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzare il patrimonio storico e ambientale e rendere Staffolo un borgo sempre più accogliente e attrattivo. Continueremo a lavorare per cogliere nuove opportunità di sviluppo, con l’obiettivo di far crescere il nostro paese e rispondere alle esigenze della comunità».