Staffolo, minorenni picchiati dai bulli alla festa musicale: la denuncia dei genitori

STAFFOLO – La festa musicale del venerdì sera al chiosco nei giardini di viale Europa a Staffolo si trasforma in incubo per alcuni genitori, che nei giorni scorsi hanno visto i propri figli minorenni rincasare con i segni evidenti delle botte, alcuni derubati dei cellulari, dei soldi e dei caschi. Diverse le risse che hanno accompagnato le serate, tanto che a venire individuata come responsabile dei disordini sarebbe una banda di giovani, alcuni minorenni e altri già 18enni, marocchini e algerini non residenti in paese.

«Sono pericolosi – lamentano i genitori, che si sono rivolti anche al sindaco Sauro Ragni –, non è possibile aver paura di far uscire i propri figli a qualche centinaio di metri da casa. Eppure questi ragazzi sembrano non temere nulla. Picchiano, provocano e rubano. Sono una ventina e quando sono così tanti è facile prendersela con uno o due ragazzini oltretutto minorenni». Sono ormai due venerdì (quello il giorno in cui ai giardini di viale Europa si svolge la serata musicale per i giovani) che accadono in modo sistematico e preoccupante risse, pestaggi e furti.

«Non ne possiamo più – dicono esasperati e preoccupati i genitori -, i nostri figli escono per divertirsi e tornano malconci o derubati». Secondo quanto riferito dai genitori, in diverse occasioni sarebbero spuntati anche coltellini e colli di bottiglie di vetro branditi per minacciare le vittime. A volte sono anche ubriachi.

A prendere in mano la situazione il sindaco Sauro Ragni che, messo a conoscenza della problematica dai genitori, ha subito convocato i referenti della cooperativa che gestisce l’intrattenimento al chiosco comunale di viale Europa. «Mi hanno assicurato una presenza più assidua degli addetti alla sicurezza – spiega il primo cittadino – e che saranno intensificati i controlli anche da parte loro. In ogni caso, ho allertato anche la Polizia locale e la Stazione Carabinieri. Vigileremo attentamente affinché certe situazioni non si ripetano più».