Requiem di dolore per il professor Leoni, scomparso a 58 anni

STAFFOLO- I suoi alunni si stavano esercitando per preparare il brano da eseguire lunedì mattina durante l’ora di educazione musicale a scuola. Ma quella melodia il professor Emanuele Leoni, 58 anni non potrà più sentirla, il cuore lo ha tradito sabato sera verso le 20,40 nella sua abitazione di Staffolo e ogni disperato tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 si è rivelato purtroppo inutile.

Un arresto cardiaco lo ha strappato per sempre all’amore della moglie Loretta e del figlio Elia, ma anche di un esercito di alunni che lo adoravano come insegnante. La notizia del decesso è rimbalzata in Vallesina con un’eco fortissima e oggi il dolore accomuna tante persone. Originario di Villa Strada di Cingoli, il professor Leoni insegnava educazione musicale all’Istituto comprensivo “Luigi Bartolini” di Cupramontana. Raffinato musicista, suonava il violoncello e faceva parte della banda musicale “Don Niccolò Bonanni”, sempre presente con orgoglio a ogni manifestazione pubblica o evento musicale. Aveva insegnato anche a Serra San Quirico.

«Era un professore di musica straordinario, un uomo veramente impagabile, una persona che faceva amare e apprezzare la sua materia attraverso la simpatia ed empatia. Ha lasciato tanti ricordi alle famiglie e ai ragazzi cuprensi», scrive addolorata una mamma. «I tuoi ragazzi avrebbero dovuto suonare domani mattina alla prima ora “Father&Son” – scrive un’altra mamma/insegnante sui social ricordando il docente – mia figlia l’aveva preparata per bene durante questa settimana. Ama la tua materia, d’altronde come si fa a non amare la musica? Amava te che avevi sempre una parola di coraggio e di amicizia fuori dagli schemi tipici del prof. Grazie per tutto ciò che hai fatto per i nostri ragazzi. Ciao prof. Leoni, mancherai tanto anche a noi insegnanti. Buon viaggio tra le note che hanno sempre accompagnato la tua vita».



Centinaia i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. La salma è stata composta alla casa del Commiato di Gigli e Sabbatini di Mummuiola di Cingoli. Lunedì pomeriggio (15 marzo), l’ultimo addio. I funerali saranno celebrati alle 16,30 nella chiesa di Sant’Egidio di Staffolo.