Staffolo, mietitrebbia prende fuoco: divorata dalle fiamme

STAFFOLO – Stava lavorando il terreno con la mietitrebbia, quando improvvisamente il mezzo agricolo s’è incendiato. L’allarme è scattato oggi verso le 14,40 in un terreno nelle campagne di Staffolo, in località Coroncino.

L’agricoltore, accortosi del fumo che stava uscendo dal mezzo in lavorazione, ha fatto appena in tempo a scendere dalla cabina e mettersi in salvo. Ha lanciato l’allarme al numero unico 112, ma in pochissimi istanti il fuoco era divampato avvolgendo tutta la mietitrebbia come una palla di fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi con 3 mezzi 4×4. Difficili le operazioni di spegnimento anche per la zona, particolarmente impervia da raggiungere. I pompieri hanno lavorato per circa due ore prima di riuscire a domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

L’incendio, grazie alla tempestività degli operanti, è stato comunque subito circoscritto al solo mezzo pertanto non vi è stato rischio di diffusione al terreno dove stava lavorando il mezzo. Il bilancio è del mezzo agricolo completamente distrutto, tuttavia non si segnalano feriti, per fortuna. Sul posto per effettuare un sopralluogo, anche una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione.