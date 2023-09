Staffolo, il Questore fa chiudere il Kiosco per 15 giorni

STAFFOLO – Risse, aggressioni, atti vandalici e persino somministrazione di alcol a minorenni. Per queste ragioni, il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande e di pubblico spettacolo di un chiosco di Staffolo in viale Europa per 15 giorni. Il provvedimento è scaturito a seguito di numerose segnalazioni ed interventi effettuati dai carabinieri di Staffolo, che hanno reso necessario l’intervento dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Già a giugno scorso un ragazzo che si trovava nell’area del locale destinata al ballo era stato picchiato da alcuni giovani in stato di ebbrezza ed era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il malcapitato aveva poi sporto querela per lesioni personali contro gli aggressori. Il 9 luglio un dipendente del pubblico esercizio aveva somministrato alcol a un minorenne ed era stato sanzionato, insieme al titolare del locale.

In altre occasioni era emerso che i giovani che si recavano al Kiosco si erano resi responsabili di danneggiamenti nel centro storico del paese e per questo erano dovuti intervenire i carabinieri della locale stazione. Già lo scorso anno il locale era stato destinatario di un ulteriore provvedimento di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del tulps. L’attenzione delle forze di polizia resta alta per verificare il rispetto delle normative speciali di settore da parte dei gestori dei pubblici esercizi, in particolare se si tratta di tutelare la fascia più debole dei minorenni.