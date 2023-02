Staffolo, funerali in forma privata per il 17enne trovato senza vita

STAFFOLO – Si svolgeranno in forma privata con rito ortodosso i funerali del 17enne studente all’IIS Marconi Pieralisi di Jesi scomparso giovedì (2 febbraio) dalla sua abitazione e rinvenuto senza vita venerdì, in un uliveto a 500 metri da casa. Il ragazzo si era tolto la vita e il suo gesto, apparentemente incomprensibile, getta un’intera comunità nello sconforto.

Il magistrato di turno ha preferito non disporre alcun accertamento autoptico e concedere il nullaosta alla restituzione della salma ai familiari, affinché possano dargli degna sepoltura. La vicenda aveva tenuto col fiato sospeso tutto il paese, mobilitato per cercarlo ovunque, finché le unità cinofile del soccorso di Jesi e i carabinieri di Staffolo nel perlustrare i campi nella zona attorno alla sua abitazione, non avevano scorto quella sagoma infrangendo ogni speranza di trovarlo vivo. Il ragazzo non ha lasciato biglietti, lettere o email che possano dare una spiegazione al tragico gesto. Il suo cellulare, trovato dentro allo zaino appoggiato in terra, è stato sequestrato dai carabinieri che dovranno scandagliare i social per capire cosa possa averlo spinto nel baratro a soli 17 anni.

Un’indagine delicatissima che corre sul filo del dolore di una famiglia completamente distrutta. Ora la comunità si stringe ai genitori e ai parenti con solidarietà. I funerali saranno celebrati con rito ortodosso in forma privata, la tumulazione al cimitero comunale di Staffolo. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in favore della protezione civile di Staffolo che tanto si è mobilitata per cercare il loro adorato figlio.