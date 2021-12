Staffolo: “Festa del Volontariato”, la Protezione civile inaugura il nuovo mezzo

STAFFOLO – Una “Festa del volontariato” davvero speciale quella di quest’anno a Staffolo. Mercoledì 8 dicembre alla presenza del sindaco Sauro Ragni e delle associazioni del territorio, il Gruppo di Protezione civile di Staffolo ha inaugurato un nuovo mezzo che si aggiunge a quelli già in dotazione e operativi. All’evento sono intervenute le associazioni locali e delle zone limitrofe, perché un nuovo mezzo è una risorsa per l’intera collettività che ne potrà beneficiare. Erano presenti il funzionario regionale per il volontariato Mauro Perugini ed il referente provinciale Lorenzo Mazzieri. Durante la cerimonia, il coordinatore del Gruppo comunale di Staffolo, Gianluca Pelatelli ha ringraziato l’Amministrazione comunale «per aver reso possibile l’adozione del nuovo mezzo. Nel paese di Staffolo il volontariato è importantissimo, anzi ringrazio tutti i cittadini che credono in questo valore e nel Gruppo di Protezione Civile».

Il mezzo è un pickup Mitsubishi L200, che ha sostituito un vecchio pickup e si aggiunge al parco auto del Gruppo comunale. Il mezzo sarà utilizzato anche per i servizi regionali AIB-antincendio boschivo, visto che il Gruppo comunale di Staffolo ha formato alcuni volontari specializzati a intervenire proprio in quest’ambito specifico. Il gruppo è formato da 26 volontari, sia uomini che donne, impegnati quotidianamente in attività sia sul territorio comunale che regionale.