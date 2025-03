Staffolo, l’asilo nido è gratis per le famiglie

Rimborsati completamente i costi sostenuti dalle famiglie per l’accoglienza dei bambini nel Centro per l’Infanzia, dove sono attivi 18 posti

STAFFOLO – L’Asp Ambito 9, su mandato del Comune di Staffolo, ha stipulato una convenzione con il Centro per l’infanzia che garantisce alle famiglie residenti a Staffolo, con bambini da 0 a 3 anni, una riduzione della retta di 145 o 150 euro al mese (a seconda dei casi).

Questo provvedimento, unitamente a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025, rimborsa completamente i costi sostenuti dalle famiglie per l’accoglienza dei bambini nel Centro per l’Infanzia, dove sono attivi 18 posti. La nuova legge ha infatti stabilito, per le famiglie con un Isee inferiore a 40.000 euro, un bonus massimo pari a 3.600 euro annui per bambino che frequenta l’asilo nido/Centro per l’infanzia, che, suddiviso in 11 mensilità, corrisponde ad un massimo di 327,27 euro ciascuna.

Tra riduzione della retta (convenzione ASP) e rimborso dell’INPS si arriva così a coprire una spesa fino a 477,27 euro mensili per ogni famiglia. Dal momento che le rette attuali del Centro per l’infanzia prevedono una retta massima per i bambini che frequentano a tempo pieno di 450 euro (considerando il consumo di 20 pasti mensili), ecco che le famiglie si troveranno nella condizione di poter far frequentare il nido a costo zero. Un grandissimo passo avanti, per ora, unico nella Vallesina.

La convenzione, riconoscendo al Centro per l’infanzia “Gli esploratori dell’arcobaleno” il ruolo di servizio pubblico, rappresenta un passo significativo a favore delle famiglie del territorio, garantendo un sostegno economico più consistente e la libertà di scegliere di far frequentare ai propri figli di 0-3 anni la struttura per la prima infanzia.

L’Asp Ambito 9 e il Comune di Staffolo confermano il proprio impegno nel promuovere politiche sociali inclusive e a sostegno delle esigenze della comunità locale e si aspettano un aumento degli iscritti al nido a partire dal prossimo settembre.