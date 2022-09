Stadio Carotti e parco ancora in gestione alla Jesiservizi

JESI – Stadio Carotti e parco pubblico adiacente saranno ancora in capo alla Jesiservizi. La giunta guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo intende prolungare di un altro anno la convenzione con la municipalizzata in quanto, «nel corso del periodo di affidamento sin qui maturato, la gestione dell’impianto sportivo e dell’adiacente area verde è stata ordinariamente garantita e gli interventi straordinari sono stati effettuati, in base alle autorizzazioni del Comune».

La Jesiservizi ha provveduto infatti a realizzare reti per impedire la nidificazione e lo stazionamento dei piccioni sul tetto della tribuna centrale e a eliminare le infiltrazioni di umidità, sistemando nel contempo la fontana. L’amministrazione chiederà quindi alla società pubblica coordinata da Salvatore Pisconti di definire una proposta di riqualificazione dell’attuale impianto di illuminazione dell’impianto sportivo, con l’obiettivo della riduzione dei costi di gestione.

La proposta verrà messa al voto giovedì 29 settembre in consiglio comunale. Maggioranza e opposizione dovranno esprimersi sull’affidamento in appalto della gestione dello Stadio Carotti e dell’antistante parco pubblico, alla Jesiservizi, per la durata di un ulteriore anno, a decorrere dal 1 novembre 2022, per un corrispettivo di € 60.000,00 + Iva.

Negli ultimi anni, aveva avuto modo di evidenziare la precedente amministrazione, «la gestione dell’impianto attraverso società sportive ha comportato risultati poco soddisfacenti anche in termini di esecuzione della manutenzione ordinaria, con influenze negative sullo stato di conservazione dello Stadio e delle annesse strutture».