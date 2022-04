Cinque appuntamenti organizzati dalla Consulta per le Donne e per le Pari Opportunità del Comune. La presidente Schiavoni: «Un'occasione per affrontare le tematiche a noi care attraverso il linguaggio universale dello sport»

JESI – La Consulta per le Donne e per le Pari Opportunità del Comune di Jesi si prepara ad accogliere la tappa del Giro d’Italia, attesa in città per il 17 maggio. A partire dal 9 aprile, cinque gli appuntamenti previsti dalla rassegna “Sport, Pari Opportunità per Tutti” che porta alla ribalta il tema dell’inclusione sociale contro ogni forma di discriminazione.

«La tappa jesina del Giro d’Italia è un’occasione molto importante di visibilità per la nostra città – fa sapere la presidente della Consulta per le Donne e per le Pari Opportunità Gianfranca Schiavoni – un evento che rappresenta per la Consulta un’occasione per affrontare le tematiche a noi care attraverso il linguaggio universale dello sport, strumento alla portata di tutti per parlare alla pari di gender gap. La tappa rosa è un palcoscenico privilegiato per discutere queste tematiche insieme ai protagonisti dello sport, attraverso le loro esperienze personali, le difficoltà incontrate e i successi ottenuti, innescando riflessioni importanti per cambiare passo e atteggiamento e sensibilizzando il più possibile il pubblico e le istituzioni».

Si inizia sabato 9 aprile con “Un Calcio agli stereotipi: le ragazze in campo” che vedrà protagoniste le atlete Eleonora Giampieri e Raffaella Manieri intervistate dalla giornalista Simona Marini. Sabato 16 aprile sarà la volta dell’ex pilota Alessia Polita che racconterà la sua esperienza, “Quando lo Sport è rinascita”. a tu per tu con la giornalista Chiara Cascio. Il terzo appuntamento “Talento Senza Maschera”, moderato dalla giornalista Agnese Testadiferro, si svolgerà sabato 23 aprile e vedrà accendere i riflettori sul mondo della scherma con Tommaso Marini, Maria Elena Proietti e Annalisa Coltorti. Sabato 30 aprile il quarto incontro dedicato a “Nessuno escluso”, con la giornalista Marta Vescovi che dialogherà con Daniele Cassioli e Luca Allegrini. Infine, a chiudere la rassegna, sarà l’incontro “Opportunità per lo Sport alla Pari”, sabato 14 maggio, con il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e Andrea Cardinaletti, intervistati da Cristina Carnevali.

Gli incontri si svolgeranno tutti nel cortile del Museo Stupor Mundi, in piazza Federico II, alle ore 18.30. Ingresso libero.