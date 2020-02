Panathlon Club di Jesi, Andrea Moriconi presidente

JESI – Primo Consiglio direttivo per il Panathlon Club di Jesi dopo l’elezione dei Consiglieri e del Presidente.

Sono state assegnate, all’unanimità dei presenti, le cariche all’interno del Consiglio, presieduto dal presidente Andrea Moriconi. Questo il quadro.

Vice Presidente Vicario: Maurizio Longhi; Vice Presidente: Giovanni Filosa; Segretario e Tesoriere: Alessandro Governatori; Addetto Stampa: Giovanni Filosa; Consiglieri: Fabio Fittajoli (past president), Agostino Amedoro, Claudio Cardinali, Giancarlo Catani, Romano Zenobi. Revisori Contabili (nominati dall’Assemblea) sono Stefano Angelelli (Presidente), Brunello Felicaldi e Paolo Ciarrocchi. Sindaci supplenti: Alberto Proietti Mosca e Franco Pigliapoco. Sono state nominate anche alcune Commissioni: Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria: Gianni Bambozzi (Presidente), Lorenzo Bolognini, Franco Pigliapoco. Commissione per l’ammissione di nuovi soci: Fabio Fittajoli (Presidente), Giancarlo Catani, Romano Zenobi; Commissione Studente Atleta: Claudio Cardinali (Presidente), Agostino Amedoro e Bruna Aguzzi; Commissione Fair Play: Paolo Ciarrocchi (Presidente), Alberto Proietti Mosca, Brunello Felicaldi.

Nel corso della riunione si è sottolineata l’importanza della mission del Panathlon, da implementare soprattutto nella comunicazione della sua filosofia in Scuole, Enti e Società sportive, per una condivisione e soprattutto per una partecipazione ad un lavoro collettivo, quello dei Panathleti, che tende ad ottenere la massima attenzione sull’etica nello sport e sul fair play.

Nella conviviale di marzo saranno ospiti gli organizzatori della 41esima Caminada de San Giuseppe, che si terrà il 22 marzo, con assegnazione dell’8° “Premio Paolo Pirani”, al Gruppo Sportivo Pieralisi per la costante e numerosa partecipazione alla manifestazione.