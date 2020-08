Jesi, mondo dello sport in lutto per Armando Bigi scomparso a 73 anni

JESI – Il mondo dello sport jesino piange Armando Bigi, 73 anni, ex direttore sportivo dell’Aurora basket. Bigi, personaggio molto noto nel panorama sportivo cittadino, si è spento questa mattina, martedì 18 agosto, all’ospedale Cardiologico Lancisi di Ancona dove era ricoverato da qualche tempo per un problema cardiaco.

Armando Bigi

Ex giocatore di pallacanestro, da sempre appassionato di sport e fortemente vicino alle realtà sportive del suo territorio come tifoso e non solo, Bigi ha collaborato con l’Aurora basket già dalla fine degli anni Novanta fino a diventarne direttore sportivo e dirigente delegato ai rapporti con la Fip. Viene ricordato in particolare per il suo contributo determinante nel portare i giocatori americani nella società gialloverde quando ha tentato la scalata nella massima serie.

Una figura certamente molto importante per la società jesina, che oggi lo ricorda con commozione. «È un giorno triste per l’Aurora Basket», si legge in un post della società. Poi l’amministratore unico Altero Lardinelli aggiunge: «Ho appreso incredulo la tragica notizia della morte di Armando, figura di riferimento all’interno della società. Era espertissimo di norme federali ed ha percorso la sua vita sportiva all’interno dell’Aurora e del Fabriano Basket. Alla sua famiglia le condoglianze di tutta l’Aurora».

La notizia è rimbalzata in città con una vasta eco. Aveva lavorato come informatore medico ed era già in pensione, coniugando l’attività professionale con la passione per lo sport.

Lascia la moglie, i figli e tantissimi amici.

I funerali saranno fissati nelle prossime ore.