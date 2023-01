Sport e caro bollette, salasso per il PalaTriccoli. Animali risponde a Jesiamo su contributi ai gestori e tariffe

Dodici mila euro da pagare per novembre 2022, erano 4 mila l'anno prima. Il gestore Uisp: «Ad oggi già maggiori spese per 23mila euro. Insostenibile».

JESI – Bolletta da 12 mila euro per il PalaTriccoli nello scorso mese di novembre. Per lo stesso periodo, nel 2021, la Uisp gestore dell’impianto si era trovata a pagare 4 mila euro. A segnalare la situazione la stessa Uisp. «Tendenza in atto da almeno, 2 anni, nel lungo periodo costi aumentati di 4, 5 volte. Ad oggi per il PalaTriccoli già maggiori spese per 23mila euro. Insostenibile».

Resta caldo il tema caro bollette e gestione impianti sportivi. L’amministrazione ha per ora stanziato contributi per 10mila euro totali che andranno a ristorare parzialmente società e associazioni gestori di impianti pubblici ma l’opposizione, con Jesiamo, ha criticato il ritocco delle tariffe per chi li utilizza che, al tempo stesso, la Giunta ha varato.

Sul punto, dice l’assessore allo sport Samuele Animali: «I ripetuti appelli dei gestori degli impianti evidenziano lo sbilancio dei conti dovuto all’aumento dei costi per il caro bollette. Anche il Comune è direttamente coinvolto come gestore di impianti e servizi pubblici. Abbiamo limitato gli aumenti delle tariffe, per non gravare troppo sui praticanti, e vista l’urgenza, abbiamo previsto anche dei contributi per i gestori. Questo in attesa di capire come e quando verranno erogati i ristori statali che sono evidentemente necessari. Ricordo, inoltre, che per venire incontro alle famiglie abbiamo avuto la possibilità di erogare contributi sostanziosi sotto forma di sconto Tari. Quanto alla Commissione che si chiede di convocare, mi preme evidenziare che alla lista di minoranza era già stato risposto che la convocazione sarebbe avvenuta in tempi congrui per poter coinvolgere il nuovo direttivo della Consulta dello sport, che si è recentemente costituito».