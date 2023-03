“SPOP”, a Jesi c’è il festival di musica indipendente. Col talento di Talèa

JESI – Ci sarà anche Taléa, la cantautrice jesina Cecilia Quaranta rivelatasi fra i talenti di maggiore impatto dell’ultima edizione di X- Factor, fra i musicisti protagonisti sul palco di “SPOP”, il festival diffuso di musica indipendente che sarà protagonista a Jesi dal 20 al 23 aprile prossimi.

Taléa sarà sul palco del “suo” Pergolesi, dove presenterà i brani del suo nuovo disco in uscita pochi giorni dopo, venerdì 21 aprile alle 21, in una serata dove sarà di scena anche la giovane cantautrice milanese Marta Tenaglia. E ancora al Pergolesi, si esibiranno domenica 23 aprile (ore 21) Paolo Fioretti e Edda. Ma se le due serate in Teatro saranno le uniche a pagamento del programma di “SPOP” (ingresso a 10 euro, con possibilità di un abbonamento a entrambe a 18 euro, tagliandi già in vendita online e alla biglietteria del Pergolesi), per il resto i quattro giorni del festival porteranno nei locali della città concerti e eventi musicali gratuiti e liberamente fruibili.

«È la formula che abbiamo voluto – dice l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli – un festival popolare che parlasse a tutti e a tutte e il più ampiamente accessibile, a partire dai prezzi contenuti delle uniche due serate a pagamento al Pergolesi. L’obiettivo è una iniziativa che possa avere un seguito futuro e andare avanti. E che dà risposta ad una esigenza di musica che sul territorio è presente. L’idea, sin dal titolo onomatopeico, dà l’idea di “stappare”, dare avvio ad un percorso».

Proprio da Talèa nasce in qualche modo lo spunto di “SPOP”. «Volevo con forza suonare al Pergolesi – dice la cantautrice – è il sogno di noi tutti artisti di Jesi. È un luogo troppo importante e che vorremmo avere l’opportunità di vivere sempre di più, in platea ma anche sul palco. Presenterò il mio nuovo lavoro, in un momento per me di cambiamento artistico che sono felice di avere l’opportunità di lanciare qui».

Idea alla base di “SPOP”, «un piccolo grande festival diffuso, un concentrato di suoni e concerti che vedrà Jesi protagonista di un evento pensato per rilanciare e riaffermare l’importanza della musica dal vivo in questa città come imprescindibile mezzo di sana socialità ed emancipazione culturale» di Brecciaroli. E Lucia Chiatti, direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini che collabora alla manifestazione, evidenzia: «Il “fare insieme” di questo festival. Insieme è un concetto sul quale ho sentito insistere molto, al suo insediamento, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e che credo sia una giusta chiave, che va verificata solo sperimentandola».

Direttore artistico e coordinatore della manifestazione, Jonathan Iencinella: «Nel contatto con l’assessore siamo partiti da due punti fermi: la possibilità di avere Talèa e il Pergolesi. Da lì massima libertà, per un lavoro di cui il Comune è stato facilitatore e che nel coinvolgere insieme al teatro tante altre piccole realtà offre qualcosa di emozionante e di bello. L’idea è stata quella di mettere a disposizione il ventaglio più ampio possibile di opportunità musicali: cantautorato acustico e elettronica, rap e rock. Musica pop e indipendente fuori da ciò che abitualmente si ha modo di sentire, ascoltare e vedere».

A “SPOP” collaborano Peacock Live & Events, Subwaylab, Martin Brando, Vox Live Club, Jack Rabbit brewpub indipendente, Mezcal – Viaggi sonori in città, Man Cave Cafè, Transylvania vinyl bar, Mixdown Festival, Corso Piccolo Caffè, Hemingway Cafè. Il Teatro Pergolesi ospiterà quattro concerti in due serate, alcuni dei locali vedranno alternarsi aperitivi con musica dal vivo, concertini e dj set.

Nel dettaglio ecco il programma.

Giovedì 20 aprile

h.22:00 @ Man Cave Cafè

TV LIED

in collaborazione con Mezcal – viaggi sonori in città

Venerdì 21 aprile

h.19:00 @ Jack Rabbit brewpub indipendente

FREDD0°

h.21:00 @ Teatro Pergolesi (ingresso €10)

TALEA

MARTA TENAGLIA

in collaborazione con Fondazione Pergolesi

dalle 21 a cura di Mixdown Festival: LORENZO GAIN dj set @ Corso Piccolo Caffè

DUSCIO dj set @ Hemingway Cafè

(con finissage della mostra NUDO di Sergio Marcelli)

Sabato 22 aprile

h.19:00 @ Transilvanya Vinyl Bar

FREESTYLE RAP BATTLE con

STRITTI dj

DRUGO giudice

INSANE host

h.22:00 @ Vox Live Club

TIMBER LA PRIMICIA

ESSEFORTE

after show STRITTI DJ

dalle 21 a cura di Mixdown Festival: STEFANO FABRIZI dj set @ Hemingway Cafè

Domenica 23 aprile

h.19:00 @ Transilvanya Vinyl Bar

MIVERGOGNO

h.21:00 @ Teatro Pergolesi (ingresso €10)

PAOLO FIORETTI

EDDA

in collaborazione con Fondazione Pergolesi