Spi Cgil Jesi, Stefano Barchiesi è il nuovo segretario

Succede a Sergio Ferreri, in carica da otto anni. Novità patronato Inca nelle sedi sul territorio di Moie di Maiolati, Castelplanio e Serra San Quirico

JESI – Stefano Barchiesi è il nuovo segretario della Lega Spi (Sindacato pensionati italiani) Cgil di Jesi. In occasione della riunione del direttivo provinciale, la presentazione della novità.

Stefano Barchiesi è subentrato a Sergio Ferreri, in carica da otto anni. Il nuovo segretario, eletto con 20 voti favorevoli e 3 astenuti su 23, resterà in carica per i prossimi quattro anni.

La riunione è anche servita per discutere intorno alla situazione dei pensionati e per preparare l’assemblea nazionale della Cgil, in programma nel 2022. All’incontro erano presenti anche Domenico Sarti, segretario provinciale dello Spi; Vilma Bontempo, segretaria regionale; Gianluca Toni, segretario provinciale della Cgil e Paolo Grossi, segretario della Cgil di Jesi.

Per rafforzare la presenza sui territori e nella fattispecie a Moie di Maiolati, Castelplanio e Serra San Quirico, la Cgil informa che dal 1 ottobre nelle tre sedi è presente anche un’operatrice del patronato Inca: a Moie il lunedì e giovedi’ dalle 9 alle 12; Castelplanio il mercoledì dalle 9 alle 12; a Serra San Quirico il venerdì dalle 9 alle 12.